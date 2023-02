AMLO promete a Tesla y otras empresas facilidades para invertir en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió al dueño de Tesla, Elon Musk, y a los empresarios extranjeros interesados en invertir en México, darles toda la facilidad para ello, pero los condicionó a no instalar una industria que contamine y requiera agua en exceso en zonas donde hay escasez.

El mandatario federal fue entrevistado este sábado en el municipio de Bacadéhuachi, después del evento donde firmó un acuerdo que declara la primera zona de reserva de litio de casi 235 mil hectáreas en seis municipios de Sonora.

Tesla instalará un ecosistema de empresas en la nación mexicana

-Presidente, ¿cuándo va hablar con el dueño de Tesla? -se cuestionó.

“Cuando yo pueda sí, con mucha gusto”, contestó.

-¿Si va tener esa conversación?, se insistió.

“Sí, con todo los empresarios que quieren invertir en México estamos dispuestos a hablar y a dar facilidades para que se instalen las empresas y se generen empleos. Nada más que no contaminen, no consuman agua en exceso, que no tenemos nada más para que la gente”, respondió.

AMLO y Musk en conversaciones sobre inversión en México

El pasado viernes, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el López Obrador sostendrá una llamada telefónica con Elon Musk, CEO de Tesla, sobre la inversión que hará la empresa productora de automóviles eléctricos en México.

Aclaró que aún no hay fecha para la llamada ni precisó si Tesla se instalaría en Nuevo León o Hidalgo cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como lo adelantó López Obrador.

AMLO sostendrá una llamada con Elon Musk sobre la inversión de Tesla asentada en México

El canciller indicó que “lo importante es que pues muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa planta que es tan importante que está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años, esa es una muy buena noticia y da cuenta de lo mismo que estoy diciendo ahorita”. Explicó que Tesla no planea una sola Planta sino un ecosistema.

“Es decir, no está… lo que yo entiendo es: su idea no es “vamos a instalar una planta, sino bueno, ¿en qué estados están los que nos surtes? ¿qué tipos de servicios vamos a necesitar, logísticos y de otro tipo? Y ¿qué cosas podemos producir en México?”, por eso se llama ecosistema Tesla, que es compatible con las ideas de México respecto a la electromovilidad”, detalló.

