AMLO, Elon Musk y la llamada que definirá el futuro de Tesla en México

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una llamada telefónica con Elon Musk, CEO de Tesla, sobre la inversión que hará la empresa productora de automóviles eléctricos en México. En entrevista tras la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que aún no hay fecha para la llamada.

Tampoco precisó si Tesla se instalaría en Nuevo León o Hidalgo, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como lo adelantó López Obrador. El canciller indicó que “lo importante es que muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa planta que es tan importante que está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad, que estamos impulsando ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años, esa es una muy buena noticia y da cuenta de lo mismo que estoy diciendo ahorita”.

Explicó que Tesla no planea una sola planta, sino un ecosistema. “Es decir, no está, lo que yo entiendo es: su idea no es vamos a instalar una planta, sino bueno, ¿en qué estados están los que nos surtes? ¿qué tipos de servicios vamos a necesitar, logísticos y de otro tipo? y ¿qué cosas podemos producir en México?”, por eso se llama ecosistema Tesla, que es compatible con las ideas de México respecto a la electromovilidad”, detalló.

Dijo que en una reciente reunión con directivos les expuso la importancia del Plan Sonora.

“Por ejemplo, ellos producen celdas fotovoltaicas, pues también pueden visualizar eso como otra participación de ellos en ese ecosistema que también se está creando en México. En síntesis, pues esperemos al anuncio que ellos vayan a hacer, pero sí hay que pensar que es un ecosistema, es una empresa que tiene un valor agregado muy importante para México”

Ebrard Casaubón señaló que se confirmó la inversión de Estados Unidos para cuatro parques eólicos en el corredor Interoceánico. Dijo que de 400 empresas que han expresado su interés de instalarse en México, 26 lo harán en los próximos meses. “Entonces veo un escenario muy positivo”, dijo.

El canciller adelantó que está por integrarse el grupo entre México, Estados Unidos y Canadá, el denominado grupo de los 12 para analizar la sustitución de importaciones, además de que a invitación de la canciller canadiense, visitará este país para una serie de encuentros con sectores sobre todo económicos. Dijo que está invitando a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.

