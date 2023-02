"Espurio": AMLO no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Boluarte

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está buscando la forma de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero que no ha hecho esta acción debido a que consideró que la llegada al poder por parte de Dina Boluarte fue un golpe de Estado técnico en contra del pueblo de Perú.

Durante la conferencia de prensa diaria, que tuvo como sede el estado de Sonora este viernes, el presidente indicó que las acciones que llevaron a la destitución de Pedro Castillo fueron graves y no se siguieron con el debido interés por parte de los medios de comunicación.

"Lo que hay de fondo es una actitud clasista, racista", dijo.

Dijo que este proceso fue antidemocrático. FOTO: Archivo.

Calificó la destitución de Castillo como una traición

Aseguró que el exmandatario sufrió varios intentos de ser destituido, lo cual culminó con su encarcelamiento por parte de sus propios guardias, a quienes acusó de estar coludidos con los que conspiraron en contra de Castillo.

Dijo que le dará instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río para que decidan qué pasará en este caso.

El exmandatario fue destituido y encarcelado en su propio país. FOTO: Especial.

Llama ilegítimo al gobierno de Boluarte

"Yo no quiero entregarla a un gobierno que considero espurio", dijo.

Además de esto, dijo que no tiene el deseo de entregar la presidencia a Boluarte, debido a que considera que su mandato es ilegítimo y él no pretende ser aval a un golpe de Estado.

“Lo vamos a notificar para ver cuál es la opinión que tienen, si ellos dicen entreguen la presidencia pues lo hacemos, pero si voy a hacer la consulta porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso”, dijo.

Llamará a Lula da Silva para enfrentar la inflación de manera conjunta

Anunció que este viernes sostendrá una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar sobre el control inflacionario en ambos países. Durante la conferencia de prensa realizada en Sonora, el mandatario federal dijo que analizarán la importación y exportación de alimentos para frenar un alza de precios.

“Es probable que hoy hablé por teléfono con el presidente Lula para algunos asuntos que estamos tratando sobre exportación e importación de alimentos, lo que tiene que ver con enfrentar de manera conjunta el fenómeno inflacionario, sobre ese tema básicamente”, expuso.

López Obrador reiteró su intención de viajar en el mes de septiembre a América Latina para realizar una gira en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

“Tengo pensado hacer un viaje para América del Sur para visitar algunos países, pero creo que va a ser muy cerca a el 50 aniversario del asesinato del presidente (Salvador) Allende en Chile, y voy a aprovechar para ir a Colombia a Argentina, a Brasil y a Chile hasta ahora, pero esto es en septiembre, tenemos comunicación con el presidente (Gustavo) Petro, con Alberto Fernández de Argentina”, indicó.

