Francisco Cervantes sobre la iniciativa privada en México: "Va por buen camino, está presente y fuerte"

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), asegura que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno federal es muy buena porque hay comunicación y que la Iniciativa Privada del país va por buen camino porque la ven presente y trabajando.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente de la Noche a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, destacó que el jefe del Ejecutivo ha hecho buenos comentarios del CCE en las mañaneras y que incluso en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizó en la Ciudad de México (CDMX), por primera vez en 27 años, en 11 ediciones, participó la el sector empresarial, se tuvo un diálogo con los presidentes, con los secretarios de Estado y con los secretarios de Comercio.

Adelantó que el 2 de marzo cumple un año al frente del CCE Foto: Especial

Dijo que fue una conversación de alto nivel “nos importa la marca México y discutimos buenas cosas con el sector privado de los 3 países y con los gobiernos… hablamos directo”, destacó que fue algo inédito ya que a 27 años de que el país forma parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no había pasado antes. Explicó que participaban como “cuarto de junto no como protagonistas, lateralmente pero nunca en las decisiones directas, es la primera vez”. Explicó que entre Estados Unidos y México hay un CEO Dialogue donde los empresarios de ambos países se encuentra cada año para discutir agendas.

“Ven a una incitativa privada trabajando, la ven presente, sobretodo cercana”, sostuvo Francisco Cervantes.

Reconoció que en el pasado se realizaron malas prácticas en muchas cosas y que cuando llevan algunas iniciativas para combatir esas malas prácticas “afectan a los buenos también y ahí es donde entramos en acción, siempre le pedimos al presidente un grupo de trabajo y que se escuchen las dos partes y de ahí se determine cual es el mejor modelo”. Agregó que el peso que trae en la espalda el empresario es grande y si se le pone más carga sería como echarle plomo, se alentaría todo.

Afirma que la iniciativa privada va por buen camino

Explicó que nuestro país ocupa el séptimo lugar en manufactura en el mundo y que como región somos la economía más grande del mundo, además de ser el primer socio comercial de Estados Unidos y tenemos más de 42 sectores que están dentro del top 15 a nivel mundial “el llegar a este momento no fue fácil, entonces ya que estamos en este momento no le podemos echar más carga al empresario porque se va a alentar… hay una competencia por los países, por la inversión estamos todo mundo compitiendo, en México vamos muy bien”.

Al ser cuestionado sobre si se necesita una Reforma Fiscal respondió que seguramente si la necesitamos “si se va a necesitar una política fiscal, un cambio, pero ponerla en la mesa para que la podamos discutir, como otras iniciativas, por ejemplo, la de outsourcing casi nueve meses de trabajo y sí se limitó, pero siguió el modelo, ha sido benéfico”.

“Si se va a hablar del INE que sea pasando el 2024” dijo el titular del CCE Foto: Especial

El expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos compartió que en la Cumbre de Líderes de América del Norte también se llegaron a acuerdos en materia migratoria “ofrecimos que la Iniciativa Privada mexicana ayude de la mano con las universidades y gobiernos a capacitar las personas, porque hace falta mano de obra especializada, para que los puedan pedir de manera formal”.

Resaltó que también hay acuerdos importantes con España, Italia, Alemania gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y que este año le toca la presidencia a al país liderado por Pedro Sánchez.

Francisco Cervantes: “No podemos perdernos en peleas, tenemos un objetivo”

El titular de la CCE reconoció que todas las estimaciones indican que hay una desaceleración importante y que mitigar eso solo se logra con inversión, porque ayuda a generar empleo y a combatir la pobreza, provoca contribuciones importantes “por todos lados beneficia mucho que México sea uno de los motores de ese gran barco que es el mundo, vamos muy bien por eso la insistencia de que no podemos perdernos en peleas ni nada, tenemos un objetivo”.

Enfatizó que gracias al Mundial del 2026, el país tendrá una importante derrama económica porque además de venir a los partidos los turistas pueden visitar los destinos turísticos, playas pueblos mágicos, restaurantes, de todo.

Conversarán con los interesados en ocupar la silla presidencial

Sobre la Reforma Electoral declaró que si les preocupa y que prefieren que si se va a hablar del Instituto Nacional Electoral (INE) sea pasando el 2024, que estarán pendiente de lo que puede pasar en la Cámara de Diputados y el Senado y posteriormente en la Corte.

Pormenorizó que invitarán a quienes estén interesados en contender por la presidencia a que expongan sus ideas ante el órgano que preside, así como su opinión sobre la Iniciativa Privada, también invitarán a los candidatos a las gubernaturas. “Andamos preocupados pero más ocupados que preocupados, muy enfocados en cachar esta oportunidades” para que la inversión llegue y no se vaya por detalles, puntualizó Cervantes.

El presidente del CCE manifestó que trabajan de la mano con los sindicatos, que llevan una buena relación con todos “hay veces que tenemos diferencias, hay veces que se estira la liga pero siempre llegamos a buenos acuerdos”. Destacó los avances que se han tenido en la relación empleado trabajador “el salario mínimo como nunca ha crecido, la parte de pensiones a partir del 1 de enero subió, los 12 días de vacaciones” aunque dijo que en ese ultimo tema se debe ser sensible porque hay Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que solo tienen 3 o 4 trabajadores.

Especificó que están muy enfocados a las Pymes porque más del 80 % de los empleos, contribuciones, manufactura, de todo lo que pasa en el comercio, proviene de estas. Y adelantó que junto con la Secretaría de Hacienda realizarán programas de apoyo económico para beneficiar a las Pymes.

Francisco Cervantes comentó que la oportunidad que tiene nuestro país y la competitividad son palabras mágicas, solo le falta confianza “nosotros hemos estado insistiendo en que haya certeza jurídica eso nos lleva a la confianza” y que la inseguridad impacta un poco en el desempeño, aunque reconoció que no es fácil pero que se debe trabajar para lograr un mejor México “en los próximos 20 años vamos a estar en un momento muy importante regionalmente con Estados Unidos y Canadá, hemos demostrado la capacidad tanto de los empresarios de los tres países como de los trabajadores porque no hay empresarios, si no hay trabajadores”.

