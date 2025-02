Senado alerta por consumo de estas 6 bebidas que ponen en riesgo la salud de niñas y niños

Para pocas personas es desconocido el hecho que México es uno de los países que lidera la lista de mayor consumo de refrescos y bebidas azucaradas en todo el mundo y cabe recordar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los mexicanos en promedio ingieren un promedio de 164 litros de este tipo de bebidas por persona al año.

Este consumo frecuente va relacionado con enfermedades como diabetes, obesidad, caries, problemas renales e incluso cardiopatías, de acuerdo con datos difundidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Debido a lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha encargado de alertar acerca del consumo de estas bebidas, así como otras más con presencia de edulcorantes, que ponen en riesgo la salud tanto de la población adulta como de niñas y niños.

A su vez, el Senado de la República ha hecho eco de estos estudios y algunos de los legisladores incluso han visitado supermercados para revisar el cumplimiento de las normas de etiquetado para este tipo de productos de consumo frecuente.

6 bebidas que ponen en riesgo la salud de niñas y niños

Mediante un clip difundido en la red social X, el senador por Guanajuato, Ricardo Sheffield (Morena), y también exprocurador Federal del Consumidor durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, alertó tanto a madres como padres de familia acerca de ciertas bebidas dirigidas al consumo infantil que

El legislador recorrió el pasillo de bebidas azucaradas en un supermercado y revisó las etiquetas de aquellos productos dirigidos al público infantil y logró identificar al menos seis marcas que contienen edulcorantes, lo que representa un riesgo para la salud de niñas y niños, refirió.

"La Norma Oficial Mexicana de Etiquetado para Alimentos y Bebidas, se puso en la ley que se colocara una advertencia cuando se usaran en el producto edulcorantes que dañan la salud de los niños, y ¿qué creen? nos encontramos un montón de productos que están etiquetados para niños y claramente diseñados, con mercadotecnia, para niños", se le escucha decir al Senador en el clip compartido en su cuenta de X.

¿Cómo ven? Estos angelitos de Ciel, Jumex, Del Valle, Ades —entre otros— llenan sus envases de dibujitos para niños, pero esconden en letra miscroscópica que traen edulcorantes NO recomendados para ellos.



Sheffield destacó en el video que las personas difícilmente podrán leer el cintillo que advierte a los padres y madres de familia acerca de su consumo:

El cual "nos dice que contiene edulcorantes, que no son saludables para los niños, entonces ¿qué sucede? No lo puedes ver en el etiquetado general y lo compras con la confianza de que son empresas serias que no les van a hacer daño a nuestras hijas e hijos", explicó.

Las bebidas que alerta sobre su consumo, por ser un riesgo para la salud de niñas y niños, son los siguientes:

Frutsi

Pau - Pau

Ades

Jumex Bida

Jumex Vigor

Ciel (Coca Cola)

