Fabricantes de agroquímicos: no hay evidencia científica de daños a la salud por el uso de maíz transgénico

El martes 14 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo decreto, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se establecen algunas de las reglas y medidas relacionadas a la comercialización y uso del maíz transgénico en México, sustituyéndose así al que fue publicado el 31 de diciembre de 2020.

En el nuevo decreto el mandatario mexicano emitió una orden para revocar y no autorizar el uso de grano de maíz genéticamente modificado destinado a la alimentación humana, así como la importación, producción, distribución y uso del glifosato o productos que lo contengan.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), comentó que por un lado, el punto favorable es que se libera a los importadores de maíz amarillo, sobre todo para el alimento de animales de forraje y calma las ansías que tenían los productores de alimentos balanceados, sobre todo, los ganaderos.

Dijo que el punto favorable es que el punto favorable es que se libera a los importadores de maíz amarillo. Foto: Freepik

Sin embargo, agregó, también demuestra que el primer decreto se hizo sin pensar en las consecuencias que tendría para el país, para los agricultores, para la economía y la alimentación.

Agregó que en el país se tiene más de 23 años importando maíz transgénico de EU y otros países, y en ese tiempo no ha habido casos de daño por su consumo.

"No hay evidencia científica y cuando Estados Unidos le pide a México que presente una, en ese sentido, pues al no tener nada, lo que hace es echar para atrás el decreto anterior y sacar uno nuevo".

De acuerdo con González Cepeda, esto demuestra que no hay conciencia de los impactos que puede tener en la economía del país, pero Estados Unidos continuará insistiendo que entreguen la evidencia científica no solo en el tema del maíz transgénico sino también del glifosato.

"No hay ninguna información técnica o científica ni que se acerque a un daño a la salud, pudiéramos pensar que a lo mejor durante el consumo repetido en algunos meses o años pudiera haber y no hay nada, absolutamente nada, y no es México, es a nivel mundial que se están consumiendo cada vez más transgénicos".

Dijo que son necesarios ya que se necesita incrementar la producción, producir más con menos, menos agua, menos plaguicidas y menos plagas. Finalmente, el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos señaló que la ideología estorba a la ciencia, no permite la visión de futuro ni el crecimiento de los países.

