Horario de Verano 2025: cuándo inicia y en qué estados aplica

El Horario de Verano en México fue eliminado a nivel nacional en octubre de 2022, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador promoviera una reforma a la Ley de los Husos Horarios. Desde la entrada en vigor de esta reforma, el país adoptó un horario estándar permanente, con la excepción de algunos municipios ubicados en la frontera norte.

Antes de la reforma de 2022, el Horario de Verano se aplicaba en todo México, excepto en Sonora y Quintana Roo. Sin embargo, el gobierno federal determinó su eliminación tras argumentar que los beneficios en ahorro de energía eran limitados y que afectaba la salud de la población.

A pesar de la eliminación del Horario de Verano en la mayor parte de México, algunos municipios fronterizos continúan aplicándolo para sincronizarse con Estados Unidos. De acuerdo con la plataforma Time and Date AS, el Horario de Verano en estas regiones iniciará el domingo 9 de marzo de 2025. A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a.m.

El Horario de Verano en los municipios de la franja fronteriza norte se mantendrá hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. En esa fecha, a las 2:00 a.m., los relojes se retrasarán una hora para volver al horario estándar.

Este cambio de horario afectará a cinco estados

Estados y municipios donde se aplicará

El cambio de horario en 2025 afectará únicamente a municipios de cinco estados del norte de México:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

Municipios que cambiarán de horario

Estos municipios mantienen el Horario de Verano debido a su proximidad con Estados Unidos. La medida facilita actividades comerciales y operativas transfronterizas, al sincronizar los relojes con el Daylight Saving Time (Horario de Verano en EU).

