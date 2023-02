AMLO niega ruptura con EU por la prohibición del glifosato: “Han ido entendiendo”

Luego de que el Gobierno de México anunciara la prohibición del maíz transgénico y el glifosato, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una ruptura con las autoridades estadounidenses, quienes han cuestionado esas medidas.

“No hay ruptura, es fijar con claridad el que no se admite el transgénico para el consumo humano”, expresó en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional en el Salón de Tesorería.

El mandatario tabasqueño indicó que están platicando con el gobierno de los Estados Unidos y que las conversaciones van en buenos términos. Indicó que su administración está explicando la decisión con análisis científicos del daño que hacen a la salud estos productos.

Aseguró que hay bastante información en contra de estas semillas, sobre todo por la utilización de agroquímicos que afectan a la salud. “No se deben de permitir en ninguna parte alimentos que pueden ser dañinos para la salud”, completó.

El jefe del Ejecutivo federal reveló que están planteando estudiar conjuntamente los posibles daños que puede causar el consumo de estos productos. “Estamos avanzando con ese propósito, hasta ahora han ido entendiendo”, agregó.

A su vez, aseveró que la producción suficiente de maíz blanco para el consumo humano y rechazó que sea necesario importar este alimento de otros países. “Lo que se está buscando es que el maíz transgénico no se use, no se mezcle y se haga harina de maíz”, agregó.

Adiós al maíz transgénico y al glifosato

Derivado de diversos estudios que sustentan que el maíz transgénico y el glifosato son dañinos para la salud y el medio ambiente, este lunes 13 de febrero de 2023 se publicó un decreto en el Diario Oficial la Federación (DOF), firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se revocan los permisos de su uso.

Con ello se revocan los permisos otorgados en el pasado, además se establece que no se pueden emitir nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana.

En el mismo documento, el presidente López Obrador instruye a las autoridades de bioseguridad (las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo relativo a la importación de mercancías) a hacer cumplir lo decretado.

Con información de Diana Mabel González Salgado.

