Horror en Guanajuato: taxista mata a su pasajero por no llevar cambio

No todas las personas vuelven a su casa después de su jornada laboral, pues la violencia está a la vuelta de la esquina, incluso dentro de un automóvil de servicio público. Un hecho así ocurrió la noche del 8 de febrero, en León, Guanajuato, cuando un taxista asesinó a su pasajero por no tener cambio. La víctima, identificado como Arturo de Jesús, un joven taquero de 31 años, quien tras terminar de trabajar se dirigía a descansar a su hogar.

De acuerdo a testigos de los hechos, al llegar al destino solicitado por el pasajero, en la calle Fray Domingo de Betanzos, en la colonia Santo Domingo, el taxista le cobró 90 pesos, pero el hombre no los completaba, solo tenía 85, lo que provocó la mortal ira del conductor, que trató de justificarse diciendo que su víctima no quería pagarle, pero quienes vieron la escena aseguraron que el joven sacó un billete de 500 para pagar, pero el ahora homicida dijo que no tenía cambio.

Ante esta situación Arturo de Jesús junto las monedas y billetes que tenía, pero le faltaban cinco pesos y le pidió a su victimario que le perdonara el faltante, pero el sujeto comenzó a insultarlo y él respondió diciéndole groserías también. Acto seguido se liaron a golpes, pero el taxista sacó una navaja.

Con una navaja le quitó la vida a su pasajero. Foto: Pixabay.

Vecinos del lugar salieron a la calle ante el alboroto y los gritos, algunos se ofrecieron a pagar los cinco pesos faltantes, incluso otros ofrecieron más dinero para parar el pleito, pero lejos de que eso sucediera, el taxista le clavó la navaja al pasajero en dos ocasiones. Debido a las heridas murió desangrado instantes después.

El taxista, conductor de la unidad con número económico LE-2453, fue detenido por los vecinos tras cometer el homicidio contra el pasajero. Otras personas llamaron a emergencias para denunciar lo ocurrido. Los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal, quienes lo tomaron en custodia y lo trasladaron a los separos para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Medios locales informaron que el taxista homicida fue identificado como Juan Rodrigo, un hombre de 35 años. También apuntan a que podría ser este fin de semana cuando se realice la audiencia para que se determine su situación jurídica.

