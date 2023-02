Mya Naomi fue apuñalada 47 veces por su novio: quedó libre por ser menor, la Interpol lo busca

El machismo está tan arraigado en la cultura mexicana, las mujeres son vistas como objetos y propiedades, lo que provoca que la violencia feminicida permeé en la cotidianeidad. Los agresores son tan variados en edad y condición, que las víctimas se cuentan por miles, algunas pierden la vida a manos de hombres muchas veces cercanos, otras viven y pueden contar su historia, como el caso de Mya Naomi, una joven de 17 años que fue apuñalada 47 veces por su novio, cuando intentó terminar la relación.

Fue el 12 de octubre de 2022, en Camargo, Chihuahua, cuando Mya Naomi intentó terminar la relación de noviazgo que mantenía con Erick D.B.C., un joven de su misma edad, quien reaccionó ante la petición con extrema violencia, pues apuñaló en 47 ocasiones a la adolescente y la fue a tirar a un lote baldío, como lo hacen los miles de feminicidas que existen en México. Pero ella sobrevivió al feroz ataque y pudo contar su historia.

Aunque parecía que la joven tendría justicia, pues Erick fue detenido tras el ataque, un juez revirtió la medida cautelar de reclusión y determinó que por ser menor de edad, el agresor podía llevar su proceso en libertad, con la condición de no salir de Delicias y tomar desde casa terapias y continuar con sus estudios.

Mya era una exreina de bellaza que vivió un intento de feminicidio a manos de su novio. Foto: especial.

El golpe fue brutal para Mya, su familia y las colectivas feministas que la han acompañado durante este duro proceso. Cabe mencionar que antes habían enfrentado otro, pues al principio Erik fue acusado por homicidio en grado de tentativa, después el delito fue reclasificado a lesiones graves y violencia intrafamiliar.

Respuesta de la FGE

Ante la presión ejercida por las partes afectadas, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que se giró una orden de reaprehensión en contra de Erick D.B.C., como el presunto responsable de lesiones y violencia familiar en contra de Mya Naomi, con el fin de que permanezca internado en un Centro de Reinserción para Adolescentes Infractores (CERSAI). Además dio a conocer que solicitó una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (INM) así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que se emita una ficha roja de búsqueda.

Se informó también que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizan operativos por todo Chihuahua para localizar al agresor de 17 años, del que no hay rastros. La búsqueda se ha extendido a otros estados de México, esto a raíz de que la dependencia lograra que un Magistrado de Segunda Instancia revirtiera la medida cautelar impuesta por un juez especializado.

Mya y su lucha

La joven contó que su camino y el de Erick se cruzaron desde que ambos iban en cuarto de primaria, pues vivían en la misma cuadra, pero fue hasta que ingresaron a la secundaria que se conocieron pues quedaron en el mismo grupo. Como todos los agresores, el joven era encantador al principio, “un príncipe” describe ella, quien la trataba como a una reina.

Pero las cosas cambiaron, Mya participó en varios concursos de belleza, la comunidad la conoce porque fue candidata a reina de la Expo Feria de Chihuahua. En dos años de relación él cambió, comenzó a mostrarse inseguro y a decirle que lo iba a cambiar por otro, hasta que ella llegó al límite.

La joven compartió su testimoni en redes sociales. Foto: especial.

Estaban en su coche cuando le pidió terminar la relación y le pidió llevarla a su casa, al ver que no se movía ella bajó del auto, “Él se bajó y venía caminando detrás de mí. Se me acercó por la espalda y pensé que me iba a abrazar para pedirme perdón, pero no... Me tomó con sus brazos para atacarme con la navaja en el cuello”, relató la joven.

Sobre el ataque la joven escribió: “Recibí 47 puñaladas alrededor de mi cuello, espalda, cabeza, manos, pecho y brazos. Una de ellas perforó mi pulmón derecho causando que se llenara de sangre a lo que tuvieron que colocarme una sonda para poder drenarlo y otra para poder respirar, También una del cuello atravesó mi tráquea por lo cual no pude comer ni tomar ningún líquido hasta que sanara por completo”.

Pese a lo vivido expresó: “Gracias a Dios estoy viva”. Con ese agradecimiento hizo un llamado a quienes han sufrido violencia a no quedarse calladas, a alzar la voz y denunciar lo que les pasa.

En ese mismo tenor, pide que se realice “La Ley Mya”, con la que se busca que los menores que cometan delitos graves sean castigados y no queden en libertad. Esto derivado a que el juez que le otorgara la libertad expresó que no creía que el agresor fuera consciente de lo que estaba haciendo, a lo que ella respondió: “Ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas. Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas, esto no puede quedar impune es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de ocho medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si nada”.

