Claudia Sheinbaum reconoce la importancia de las mujeres en la vida pública

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, impartió la videoconferencia magistral "Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía" ante alumnos y docentes de León, Guanajuato, y más tarde, ante habitantes del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al compartir su experiencia ante la comunidad académica del Tecnológico Nacional de México (TECNM) Campus León, la mandataria capitalina externó su cariño y cercanía con este municipio.

“Mi corazón está muy cerca de León, Guanajuato (…) Mi padre, que en paz descanse, fue un pequeño empresario, un microempresario en realidad, que tenía con otras personas, otros socios, una pequeña empresa que hacía aceites para curtir pieles (…) Entonces estuvimos ahí muy cerca, y por eso de alguna manera siento esta cercanía, porque León, Guanajuato, en realidad me recuerda a mi padre”, recordó.

Claudia Sheinbaum impartió su videoconferencia a la comunidad del TECNM

FOTO: Especial

Claudia Sheinbaum destacó también, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la importancia de las mujeres como referente de la vida pública de México, así como su participación en la ciencia, el sector empresarial y la política.

“Hoy no solamente es un día, sino que es un reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y profesional de nuestro país. (...) Es indispensable reconocer, propiciar y promover la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, eso fortalece siempre la democracia. Y, además, las mujeres gobernamos para todos, para hombres y mujeres”, enfatizó.

Realiza inversión conjunto con Edomex y Michoacán

Durante su ponencia virtual en Uruapan, destacó la inversión conjunta con el Estado de México y en coordinación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para garantizar el derecho al agua no solamente para los 22 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, sino también para agricultores michoacanos -principalmente de guayaba y aguacate-, ya que presas de la entidad como la Presa del Bosque en el municipio de Zitácuaro, históricamente han suministrado agua a la Ciudad de México.

Destacó la inversión con el Edomex y Michoacán para garantizar el derecho al agua

FOTO: Especial

"Vamos a hacer una inversión para hacer un sistema de riego eficiente para mil agricultores; entonces van a poder tomar agua de la presa pero de manera eficiente y van a ser mucho más productivos sus cultivos. Pero además, en comunidades del Municipio de Zitácuaro, donde históricamente no tenían agua tomamos la decisión de llevarles agua; porque no es justo que se llevara agua a la ciudad y que hubiera comunidades cercanas a la presa que no tuvieran agua. Ese convenio lo firmamos hace ya muchos meses, pero ya inició la obra finalmente”, comentó.

La mandataria capitalina también externó su cariño y cercanía con el estado, al recordar los trabajos de ciencia aplicada con estufas de leña que realizó durante su época como estudiante en comunidades rurales de la meseta purépecha michoacana.

Destacó la inversión de más de 70 mil millones de pesos (mdp) en transporte público con obras como la modernización de la Nueva Línea 1 del Metro; la construcción del Trolebús elevado, que beneficia diariamente a más de 100 mil personas; la compra de 400 trolebuses; la creación de las Líneas 1 y 2 del sistema Cablebús y próximamente de la Línea 3, que conectará las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.

70 mdp se invirtieron en transporte público de la CDMX

FOTO: Especial

En materia educativa, resaltó el Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, que invierte seis mil mdp cada año para beneficiar a un millón 200 mil niños y niñas de preescolar a secundaria; y la creación de dos universidades públicas: la Universidad de la Salud, y el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, este último con 22 carreras, maestrías, doctorados, siete campus construidos y uno próximo a inaugurarse en el Casco de Santo Tomás.

A la conferencia virtual en León, Guanajuato asistieron la directora del Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus León, María de Lourdes Almaguer Sánchez; el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla; la senadora, Antares Vázquez Alatorre; el diputado federal, Pedro David Ortega; las y los diputados de Guanajuato, Martha Moreno Valencia, Martha Ortega Roque, Ernesto Millán Soberanes y Hades Berenice Aguilar Castillo; y personal directivo del TECNM, Nayelli Ramírez Segovia, Jaime Patiño Patiño, Martha Estrada Sánchez, Lorena Rocha Gutiérrez y Patricia Donato Jiménez; mientras que a la conferencia virtual en Uruapan, Michoacán asistieron el presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua; el senador, Raúl Morón Orozco; y las y los diputados del Congreso de Michoacán, Roberto Reyes Cosari, Ernesto Núñez Aguilar, Margarita López Pérez, Itzel Gaona Bedolla; y el alcalde de Carácuaro, Reynaldo Gómez Villalobos.

