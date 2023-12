Vinculan a proceso a Patricio "N", joven que agredió a guardia de seguridad en Puebla

La tarde de este viernes la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que Patricio "N", el joven que agredió físicamente a un guardia de seguridad en un fraccionamiento de Lomas de Angelópolis, fue vinculado a proceso por el delito de lesiones. A pesar de no poder ser ingresado a una cárcel debido a su edad, las autoridades de la entidad lo sometieron a medidas cautelares como un tratamiento psicológico especializado.

Este 8 de diciembre se llevó a cabo una audiencia judicial donde la FGE presentó las pruebas suficientes para fincar responsabilidades contra el exestudiante de la Universidad Anáhuac, institución privada que una vez que se percató del caso decidió expulsar al implicado.

La investigación tendrá una duración de dos meses para conocer una sentencia final de lo ocurrido. De igual forma se dieron a conocer las medidas cautelares impuestas contra el denominado "Jr", quien presuntamente habría huído hacia Estados Unidos para evadir sus actos con las leyes mexicanas.

La FGE estableció como medidas cautelares contra Patricio "N"

No salir de México

No acercarse a la víctima ni a su domicilio

Entrar a un tratamiento psicológico

Qué ocurrió en Lomas de Angelópolis

Aquella noche del 27 de noviembre, las cámaras de seguridad captan la llegada de un gran Jepp a la entrada de un fraccionamiento de la colonia Lomas de Angelópolis, perteneciente al estado de Puebla. "No carnal, a mi no me vuelves a pegar", dice el joven al que el guardia de seguridad le impidió el paso a dicho inmueble. "Yo no hice nada", replica el trabajador de nombre José Melquiades González Pérez, quien fue agredido brutalmente por el conductor del vehículo.

El video tomó fuerza en plataformas como Facebook y X, antes conocido como Twitter, debido al nivel de violencia que sufrió por parte del joven identificado como Patricio "N", alumno que fue suspendido de la preparatoria de la Universidad Anáhuac, una de las escuelas privadas más populares de la entidad.

La historia del guardia José se ha desarrollado en dos videos. El primero muestra como el estudiante muele a golpes al trabajador, sin que este se defendiera. El otro material fue capturado por una mujer que intentaba ingresar al fraccionamiento en su automóvil. En las imágenes se escucha al joven sostener la mentira: asegurar que el guardia lo golpeó.

Gobierno de Puebla señala clasismo en la agresión

El gobernador de la entidad, Sergio Salomón, se ha posicionado al respecto y lo describió como un caso lamentable por la situación de los involucrados. "Condenó el clasismo. Condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias”, se lee en el mensaje de X.