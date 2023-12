El ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, descartó este miércoles que su propuesta de nombramiento como embajador de México en Noruega se deba a un intercambio de favores con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De esta manera el político hidalguense reaccionó a los comentarios de la senadora Cecilia Sánchez, quien lo cuestionó sobre su relación con el partido y aseguró que esta decisión se trató de un pago de favores.

Ante estas afirmaciones Fayad Meneses negó rotundamente que esto fuera cierto y acusó que se trata de una mentira en su contra: "es una mentira, falso", sentenció el ex integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El ex gobernador de Hidalgo emitió sus declaraciones a su arribo al Senado, donde comparecerá ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado, para ser ratificado en el cargo.

El nombramiento del ex gobernador ha sido fuertemente criticado. Foto: cuartoscuro.

¿Qué dijo Omar Fayad sobre su nombramiento como embajador de Noruega?

De igual manera, Fayad criticó a los legisladores y políticos que muestran molestia cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador invita a políticos de otros partidos a integrarse a su gabinete. "Han criticado a todos. La verdad es que ya no hay más absolutamente nada que decir, cada que hay una invitación del presidente para que cualquier persona pueda ocupar una representación de México en el extranjero si esta proviene de las estructuras políticas, pues hay molestias de algunos y, fundamentalmente ya sabemos de quien. Entonces, la verdad es que no tengo comentario al respecto” dijo.

Cabe mencionar que el ex priísta fue severamente cuestionado por la senadora Cecilia Sánchez, quien lo acusó de intercambiar favores con Morena. "Es una constante enfrentarnos a propuestas de nombramientos del ejecutivo que en pocas palabras se ha traducido a un pago de favores políticos. Y no solo me refiero a temas internacionales, para este gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad y jamás lo verán como un puente de entendimiento entre las naciones", comentó la senadora.

¿Qué dijo la senadora Cecilia Sánchez sobre el nombramiento de Omar Fayad como embajador?

Durante su participación, la legisladora acusó que el nombramiento del ex gobernador se debe a un intercambio de favores, por lo que cuestionó al ex mandatario sobre si estas acciones le parecen correctas. "En el artículo 20, además de otros requisitos, se deben reunir méritos suficientes para el eficaz rendimiento de su cargo. En este sentido quiero preguntarle al ciudadano Omar Fayad cuáles son los méritos que para usted lo han llevado a ser considerado para esta propuesta y si considera correcto que la designación de un embajador se haga bajo términos políticos", agregó la senadora Cecilia Sánchez.

Cabe mencionar que fue el pasado mes de noviembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Omar Fayad embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el reino de Noruega, pese a que el ex gobernador formaba parte del PRI. Por ahora, el ex priísta ha comentado que no tiene intenciones de regresar al partido, ni de adherirse a las filas de Morena.