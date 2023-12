Famoso Dj internacional denuncia robo de su camioneta en México, la encontraron quemada

Dj Gordo es un productor musical internacional de origen guatemalteco, quien ostenta el nombre de Diamanté Anthony Blackmon. Este fin de año tuvo su primera gira por otros países y ciudades de Centroamérica, con el objetivo de reconocer las escenas locales, mostrar su arte y hacer algunos amigos por el camino.

Lamentablemente, luego de salir de una fiesta en México, perdió de vista la camioneta en la que viajaba con todo su equipo. Luego de unos minutos lograron ubicarla a un lado de la carretera y completamente destruidas por el fuego. Todo parece indicar que llevaba cosas importantes en su maletero.

Sigue leyendo:

MAPA: estas son las 6 alcaldías de la CDMX que recibirán el 1 de enero de 2024 a 1°C

De acuerdo con lo narrado por el propio DJ Gordo, perdió sus papeles migratorios, incluido su pasaporte, por lo que ahora está a la espera de poder regresar a los Estados Unidos, y canceló su concierto en Uruguay, pues dijo que no podría llegar ni siquiera en avión privado.

A través de sus redes sociales publicó la fotografía de la camioneta hecha cenizas, además de un video para darle una explicación a sus fanáticos, quienes ya lo esperaban en otro país para romper el piso con su tremendo sonido. Hasta el momento no ha podido llegar a casa, en vísperas del Año Nuevo.

Te puede interesar:

Ella es la modelo de Mexicana Universal que perdió la vida en un accidente a los 27 años

“Tengo malas noticias. Tratamos todo el día de resolver esto, pero ayer, en México no pudimos encontrar el coche después de la fiesta. íbamos al aeropuerto para agarrar mi vuelo a Punta del Este y no pudimos encontrar el coche y, 30 minutos después, encontramos el coche quemado, a un lado de la carretera, con todas mis cosas adentro. Quemados mi pasaporte, mi computadora que tenía mi álbum, mi ropa. No tengo ropa. No tengo tarjetas. Me quitaron todo. No tengo nada”, dijo el productor en un video corto.