AMLO destaca fortaleza del peso mexicano frente a otras divisas del mundo

En el penúltimo día del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la fortaleza del peso mexicano, “en décadas no se tenía un peso tan fuerte”.

En un mensaje que posteó en sus redes sociales, resaltó que en las plazas y en las calles hay mucha gente contenta y comprando.

“Aunque lo mejor es ver mucha gente contenta y comprando en las calles y en las plazas, no está de más decir que en décadas no se tenía un peso tan fuerte”, escribió López Obrador.

En su mensaje, también publicó una fotografía en la que muestra cómo se han comportado otras monedas frente al dólar en donde los que ha tenido mayor apreciación es el peso mexicano.

PIB de 1.3%

El 11 de diciembre, el presidente López Obrador destacó los principales indicadores económicos de su gobierno y previó que el crecimiento económico anual del Producto Interno Bruto (PIB) sea de 1.3%

?“Voy a dar un pronóstico, antes de que yo termine, vamos a tener un crecimiento del 1.3 promedio anual, a pesar de que nos caímos 19% por la pandemia, vamos a estar arriba en el sexenio, que es una hazaña después de esta caída que no se daba en 100 años en la economía. Ahora tenemos 3,4 de crecimiento anual”, señaló en la mañanera.??“Yo espero que este año estemos en un punto promedio anual de crecimiento que el año próximo cerremos con 1.3% de crecimiento a pesar de esta caída, eso no lo van a lograr en otros países, no lo están logrando”, agregó.

dhfm