Reaparece mexicana secuestrada y liberada por Hamás en Israel: "La vida nos regaló un milagro”

Familiares de Ilana Gritzewsky, la mexicana que fue secuestrada por Hamás, en Israel, confirmaron que la joven ya fue liberada y actualmente se encuentran juntos. Fue a través de redes sociales que el hermano de la mujer agradeció el apoyo de las autoridades y reveló que su familia finalmente pudo reunirse con Ilana, quien pasó más de un mes como rehén en la Franja de Gaza.

"La vida nos regaló un milagro: mi hermana regresó. Después de 55 días de estar secuestrada en manos de Hamás, hoy ella ya está de vuelta con nosotros. No me canso de verla y abrazarla, la veo y no me la creo. Estoy agradecido con la vida, con el universo, con todos los que nos apoyaron durante esta pesadilla", escribió en sus redes sociales Jaim Gritzewsky, el hermano de la joven rehén.

La joven fue secuestrada en compañía de su novio. Foto: especial.

¿Qué se sabe sobre Ilana Gritzewsky, la mexicana secuestrada por Hamás?

"Tenemos una nueva familia inmensa, mi hermana ahora es hermana de miles de personas alrededor del mundo que la han adoptado en sus oraciones, y quiero compartir esta enorme alegría con ustedes. Estoy seguro que esta alegría que nos llena y desborda a nosotros, los llena de la misma forma a ustedes", agregó el hermano de la joven en una publicación compartida en redes sociales.

De acuerdo con la publicación, el novio de Ilana, aún está privado de su libertad por miembros de Hamás, por lo que la familia de la mexicana dio a conocer que ahora alzaran la voz para exigir su liberación y la de las personas que continúan atrapadas. “Ella salió para alzar la voz por su novio y junto con ella haremos hasta lo imposible por él también”, se lee en el comunicado.

La familia hizo las primeras declaraciones tras la liberación de la joven. Foto: captura de pantalla.

¿Qué se sabe de los otros mexicanos secuestrados por Hamás?

El pasado martes 28 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se mantiene en contacto permanente con las familias de los dos tripulantes mexicanos secuestrados a bordo del "Galaxy Leader", embarcación israelí capturada en aguas del Mar Rojo por rebeldes hutíes de Yemen, el pasado domingo 19 de noviembre.

De igual manera, la dependencia aseguró que sigue de cerca la liberación de Orión Hernández, mexicano secuestrado por Hamás desde el mes de octubre, sin embargo, hasta el momento no hay noticias al respecto. La novia del connacional, fue asesinada durante los primeros días de conflicto.