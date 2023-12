Confirman 10 personas desaparecidas en Texcapilla tras hechos violentos

El gobierno del Estado de México ya investiga más de 10 casos de personas no localizadas en la comunidad de Texcapilla, perteneciente al municipio de Texcaltitlán, aunque por ahora descartó el hecho que hayan sido llevados por la delincuencia organizada, y por ello llamó a no generar pánico por este tema.

Cabe señalar que estos casos de ausencia se han desencadenado luego del enfrentamiento que protagonizaron campesinos contra presuntos integrantes de la Familia Michoacana por actos de extorsión. El secretario de Seguridad, Andrés Andrade Téllez, fijó postura en el asunto y aclaró que desde el inicio han tenido contacto con los familiares.

Reconoció que conocen de más de 10 casos, pero incluso el caso una familia que ha pedido ayuda no ha presentado alguna denuncia al respecto, por lo que no se puede hablar que están secuestras o desaparecidas. No obstante, precisó que hay una carpeta de investigación de manera general, aunque no pueden dar información y la lleva la Fiscalia General de Justicia estatal (FGJEM).



Con información de Gerardo García