Adrián Alcalá: "Las diferencias son naturales, pero no estarán por encima de los intereses que defendemos"

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene nuevo presidente. Se trata de Adrián Alcalá que será el principal encargado del organismo autónomo. Esta mañana, a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 FM, platicó con Sergio y Lupita sobre este nombramiento.

"En un colegiado hay diferencias, pero éstas no están por encima de los intereses o derechos que titulamos, estamos unidos para trabajar. Teníamos visiones diferentes en cuanto a la conducción del instituto, pero finalmente salimos fortalecidos y estamos unidos para trabajar. Las diferencias son naturales, pero no estarán por encima de los intereses que defendemos, hay que velar por la autonomía", aseguró.

¿Para qué sirve el INAI?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado en diferentes ocasiones que el Instituto es “un cero a la izquierda” y no ha servido para nada, pues ha servido para simular, legitimar robos y ocultar información. Inclusive ha propuesto sustituir las funciones que éste realiza por alguna otra institución pública, a fin de destinar el presupuesto del organismo para apoyos sociales.

Ante ello, el nuevo presidente dijo respetar las declaraciones del jefe del Ejecutivo, sin embargo, aclaró que las competencias y atribuciones del organismo son diferentes, pues visualiza la corrupción no solamente de un sexenio en particular.

"Acepto el reto, con absoluta responsabilidad y compromiso, con convicción y entrega", dijo Alcalá cuando tomó posesión del cargo. Foto: Cuartoscuro

(El INAI) Fortalece la vida democrática de este país, no solo sirve para develar cómo se ejerce la función pública, cómo se controlan y cómo se ejercen los recursos públicos, sirven para mejorar el entorno de las personas, para que esté mejor informada y tome mejores decisiones en este proceso electoral sobre los candidatos", mencionó respecto a las próximas elecciones del 2024.

En ese sentido, aseguró que: "el instituto sirve en una democracia como es México, no se concibe si no existen estos pesos y contrapesos, y el instituto de transparencia para que la gente conozca qué hacen las autoridades, no únicamente para conocer los recursos públicos".