Fernando Garibay, de 60 años de edad, actualmente se encuentra recluido en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, tras haber asesinado a su esposa y a su hija menor de edad hace 15 años. Diagnosticado con depresión profunda, el hombre es inimputable debido a sus enfermedades mentales, mismas que, en sus propias palabras, lo llevaron a terminar con la vida de sus seres queridos y a atentar contra su integridad física.

En una reciente entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, Fernando detalló cómo fue que sus problemas financieros, sumados a la enfermedad terminal de su madre y la falta de empleo, ocasionaron que él cayera en una profunda depresión, misma que lo cegó a ver la realidad y le hizo pensar que para las personas que dependían económicamente de él no había más esperanzas que la propia muerte.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fernando relató que antes del feminicidio él era administrador de empresas y tuvo la oportunidad de colaborar en organizaciones nacionales fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, su vida cambió en 2006, cuando rechazó una oferta de empleo por emprender un negocio con su esposa y enfrentaron una crisis financiera: "ahí empezó la decadencia, fueron dos años de desempleo, mi madre se enfermó de cáncer (...) yo tenía la certeza de que iba a poder tener mi propia empresa y que iba a ser independiente y desafortunadamente se fueron dando las cosas no como yo hubiera deseado", reveló.

El hombre, quien actualmente tiene 60 años de edad, reconoció que trató de buscar empleo pero únicamente recibía ofertas con sueldos bajos y malas prestaciones económicas, lo que lo llevó a pensar que el futuro no era "halagador" financieramente. Fernando aseveró que perdió la perspectiva del futuro y que al quedarse sin esperanzas y caer en la desesperación comenzó a tener pensamientos suicidas, pese a que recibió atención psicológica. "Estaba yendo con unos psiquiatras, pero ellos no supieron detectar en mí eso (el suicidio)".

Fernando pensaba realizar un suicidio colectivo para que sus familiares no sufrieran

Fernando lleva 15 años en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial. Foto: Penitencia.

"Dije 'me voy a ir yo, pero tampoco quiero que sufran, así que me los voy a llevar conmigo'. No fue muy planeado, una noche estaba muy alterado. Tome un cuchillo, esperé a que se durmieran y como a las 4 o 5 de la mañana fui. Los agredí a ellos y me auto lesione, unas cuchilladas y me aventé del segundo piso. Mi hijo (sobreviviente) no me dio tiempo, una vecina tenía llaves de la casa y ya iba llegando, hubo muchos gritos y mucho escándalo; primero maté a mi esposa y luego a mi hija".

Cumple condena de 70 años de prisión en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial

Actualmente, Fernando Garibay permanece recluido en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, donde fue condenado a pasar 70 años por el homicidio de su esposa e hija, de los cuales ha cumplido 15. Los padres de la víctima y los hermanos de Fer, como le dicen de cariño, fueron quienes lo ayudaron a conseguir la inimputabilidad, esto debido a que se dieron cuenta que había algo "mal" con la salud mental del hombre. "Esa depresión que me dio, lo reconozco, me llevó a eso. He estado en observación de un pisiquíatra. Actualmente no tomo ningún medicamento, el psiquíatra ya me dio de alta hace algunos años".

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.