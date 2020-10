Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda nos presentan ‘Un sicario en cada hijo te dio’

“Para todos y cada uno de los niños y niñas cuya tristeza y miedo invade su corazón. Esta lucha es por y para ustedes”, es la dedicatoria con la que empieza 'Un sicario en cada hijo te dio', libro escrito por Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda, Fernanda Dorantes y Mercedes Llamas, con el que tienen un solo objetivo: el visibilizar una problemática que aqueja a niños, niñas y adolescentes en el país.

“Es un libro que retrata una realidad en México que hemos ido trabajando y viendo desde hace ocho años que fundamos Reinserta, que ha sido el aumento de niños y adolescentes dentro de actividades relacionadas con la delincuencia organizada, y es algo que nos preocupa, porque vemos cada vez menos interés de las autoridades y de la ciudadanía en entender y reconocer que hay un problema”, dijo Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta, quien nos recibió en su casa acompañada de su socia y cofundadora de la organización, Mercedes Castañeda.

“Algunas personas podrían pensar que nos costó trabajo encontrar casos, la realidad es que tenemos más de 50 historias de niños y adolescentes en esta situación, escogimos seis que fueron como los más emblemáticos”, contó Mercedes.

‘Un sicario en cada hijo te dio’ se divide en tres partes: “Son testimonios crudos, reales y dolorosos de lo que implica que un niño forme parte de un grupo delictivo, tenemos cuatro niños y dos niñas; tampoco queríamos hacer una cosa meramente morbosa y ya, así que hay una parte de un análisis psicosocial y criminológico, y cerramos con casos de éxito, que también es bien importante, porque desde Reinserta trabajamos con esta población”, enfatizó Saskia, pues uno de los principales señalamientos con los que se ha enfrentado ha sido la opinión de algunas personas quienes los señalan como ‘casos perdidos’: “Nosotros hemos comprobado lo contrario, que si se les dedica el esfuerzo y la atención necesaria, son niños que realmente podemos salvar”, agregó Saskia Niño de Rivera.

Sí, exponer y contar las historias de niños como Blanca, Jesús y Gustavo es una parte fundamental del libro, sin embargo, el analizar su vida y las circunstancias que los llevaron a estar en dicho sitio, es una de las partes más importantes de ‘Un sicario en cada hijo te dio’: “Creo que el reto que vivimos todos los días es justamente encontrar ese punto medio en decir ‘No vamos a justificar los delitos, no vamos a victimizar a estos adolescentes, pero vamos a entender esto en su totalidad”, explicó Mercedes, pues una parte difícil para ellas fue escuchar todas las historias las cuales, a pesar de no estar en el libro, no dejan de ser dolorosas: “De por sí estar en una cárcel de menores es muy fuerte, escuchar las historias y meternos, lo hemos hecho mucho durante años, es en lo que nos hemos especializado en Reinserta, conocer las historias y el trasfondo de por qué, cómo , dónde, cuándo, sin embargo, a mí el caso de Damián me generó mucha impotencia y dolor; a mi me parece que Damián es el caso emblemático de lo que es una infancia tirada a la basura por parte de la sociedad, es un niño vendido a los cuatro años que forma parte de la delincuencia organizada desde los seis, siete años y que a los ocho estaba robándose niños para quitarles los órganos”, contó Saskia.

"Un grito de ayuda" así es como Saskia Niño de Rivera define ‘Un sicario en cada hijo te dio’, un texto que invita a la sociedad en general a involucrarse en un tema que aqueja la realidad de miles de niños en diferentes estados de la República. “Para mí es una oportunidad de darle voz a todos estos niños y adolescentes que hemos estado escuchando, y es una oportunidad de que no solamente los escuchen en Reinserta, sino también en la sociedad, porque estos niños tienen una voz muy lastimada, muy triste, y que necesita ser escuchada”, concluyó Mercedes.

Por Daniela Zambrano