Mueren 12 zapatistas durante la pandemia del coronavirus

Por síntomas de Covid-19, durante la pandemia fallecieron 12 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero reanudarán actividades como la gira por Europa que planean iniciar en España el 13 de agosto de 2021.

El documento firmado por el subcomandante insurgente Moisés explica que tres zapatistas iniciaron con síntomas asociados al coronavirus, posteriormente nueve más enfermaron, entre ellos una mujer, que murieron durante los seis meses de pandemia.

Las comunidades respetaron las medidas sanitarias, además de contar con asesoría científica en el tema; pero con la muerte de las 12 personas incrementaron los protocolos y repartieron cubrebocas reusables, producidos en los talleres de bordado y costura en los poblados.

Moisés señala que la pandemia no sólo mostró la vulnerabilidad de la humanidad, también “la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales y sus supuestas oposiciones. Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social. El gran capital pretende que se vuelva a las calles para que las personas reasuman su condición de consumidores”.



En abril de 2021, los zapatistas iniciarán su gira por Europa con una visita a España planeada para agosto, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Conquista de México.

“No para demandarle que nos pida perdón. No para servirles ni para servirnos. Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: Que no nos conquistaron y que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada”. Moisés señala que México no fue conquistado.