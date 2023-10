Noelly salió a pasear en su bicicleta, su cuerpo fue hallado junto a las vías del tren en Jalisco

Noelly Salvador Gaytán era una estudiante y deportista de 20 años, su vida terminó el pasado 30 de septiembre, a una semana de su muerte, su familia y amistades exigen que se esclarezca el caso y se haga justicia para la joven, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que los hechos se investigan bajo los protocolos de feminicidio conforme marca la ley.

Aquel día Noelly salió a pasear en su bicicleta, tiempo después su cuerpo sin vida fue encontrado en una zona despoblada junto a las vías del tren que colindan con el puente hacia el Tecnológico de Ciudad Guzmán, institución educativa en la que la joven estudiaba, cursaba el quinto semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Adicionalmente, era parte del equipo de futbol americano Flag de Black Panthers.

Aún no se esclarecen las causas de la muerte de la joven. Foto: Facebook, Noelly Salvador Gaytàn.

De acuerdo con medios locales, las autoridades tenían la hipótesis de que la joven se había suicidado, lo que provocó el enojo de sus familiares, amigos y compañeros, quienes primero se manifestaron en redes sociales y después organizaron una protesta, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 5 de octubre.

Compañeros de Noelly exigen justicia por la joven

En Facebook circularon varias publicaciones de compañeros de Noelly, en ellas aseguran que no se han esclarecido las causas de muerte de la joven, además denunciaron que en el caso ha habido muchas irregularidades y aseguraron que la estudiante no se suicidó, sino que fue asesinada. “Un feminicidio más que no puede quedar impune. ¡Queremos justicia para Noelly Salvador Gaytán!”.

Varias personas expresaron sus condolencias por la muerte de la joven Foto: Facebook, De Política y Algo Más.

El 5 de octubre la comunidad estudiantil, con profesores y directivos incluidos, se reunieron en el monumento “Alas de la libertad”, llevaron flores y veladoras para recordar a la joven y honrar su memoria. Fue una manifestación pacífica en la que exigieron que haya mayor seguridad, justicia y empatía.

Sobre la seguridad se referían al crucero en el cual fue encontrado el cuerpo de su compañera, además dijeron que no hay suficiente alumbrado, algo que ven un poco preocupante pues los alumnos del turno de la tarde salen a las 9 de la noche.

Investigan como feminicidio muerte de Noelly

Luz Del Carmen Gaytán, tía abuela de Noelly escribió en su perfil de Facebook una despedida para la joven: “En ocasiones Dios, la vida o el destino nos pone pruebas tan grandes, hoy una vez más la pena, el dolor y la impotencia ante tan grande perdida. Vuela alto pequeña no era tu tiempo, siempre estarás en mi corazón y oraciones”.

Ante las quejas sobre el posible suicidio de la joven, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que se investiga como feminicidio, como toda muerte violenta o extraña de una mujer, aseguró que se investigará a fondo y después compartirá los resultados.

