IMÁGENES FUERTES: "Bésame o te mato" motoratero asalta a adolescente y la agrede sexualmente en calles de San Luis Potosí

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta fundamental para identificar el modus operandi de los grupos criminales que operan en la República Mexicana. Incluso con ayuda de las imágenes se ha logrado abrir carpetas de investigación para esclarecer casos de violencia. Este viernes 6 de octubre se difundió un video que ha causado indignación, ocurrió en el estado de San Luis Potosí, en el se muestra como una jovencita es agredida sexualmente durante un asalto.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jacarandas, de la capital potosina, cuando un sujeto armado, sobre la calle Bugambilias, intercepta a la víctima, la despoja de sus pertenencias y una vez que la despoja de todo comienza a agredirla y obligarla a que le de un beso.

"Bésame o te mato", amenazó el agresor

En las imágenes, que tienen una duración de aproximadamente 30 segundos, se muestra como el agresor abraza a la joven y la apunta con la pistola, obligándola a que lo bese en la boca. La acción del sujeto paraliza a la víctima, quien accede para poder salvar su vida.

De acuerdo con información de la periodista Leslie Berenice Gutierrez Díaz, quien difundió el video, compartió que la víctima fue identificada como Maria, quien este jueves se dirigía hacia una cita médica en el estado de SLP, el sujeto le arrebató su dinero y sus pertenencias.

Se muestra como el agresor, quien hasta el momento no ha sido detenido, la acorrala y la intimida para que ella no haga ningún movimiento en falso que podría arruinar su crimen. La joven compartió su experiencia en redes y pidió a las autoridades intervenir. "Me hizo besarlo, me estaba diciendo 'bésame o te mato'", escribió.

La víctima sufrió heridas graves

La mujer decidió romper el silencio y comentó que sufrió lesiones tras la agresión del sujeto, quien de manera impune sale de la escena para cumplir su objetivo. Ella incluso señala que el sujeto quería obligarla a masturbarlo y a practicarle sexo oral en la calle tras el robo.

De acuerdo con información del Semáforo Delictivo, el estado de San Luis Potosí, durante el mes de agosto registró 308 casos por el delito de lesiones y 42 carpetas de investigación por el delito de violación. Se espera que con la difusión de la denuncia las autoridades intervengan para su detención.

