Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija, podría no continuar en su cargo, informa el PAN

Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, “no está segura” de continuar en su cargo, luego de haber sido privada de la libertad a manos de un grupo armado en el estado de Jalisco, informó María del Refugio Cabrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN).

A una semana de haber sido liberada por el comando que la raptó y mantuvo cautiva durante dos días, la alcaldesa panista aún analiza si continuará al frente de su encomienda, pues su familia, señaló la dirigente del PAN, no está de acuerdo en que continúe en la presidencia municipal.

“Ella no ha dejado de trabajar, pero no está segura, su familia la presiona, ya no quiere que esté, quieren que pida licencia, pero todavía no nos confirma nada”, señaló María del Refugio Cabrera.

La dirigencia del PAN agregó que la presidenta Yolanda Sánchez no cuenta con protección especial, únicamente con los elementos de la Policía Municipal, “que es en los que ella confía, quiere tener mucha precaución y gente de confianza cerca de ella”.

Previamente, Yolanda Sánchez señaló que su decisión de permanecer en el cargo, dependerá de lo que decida en conjunto con su familia, quien deberá sentirse segura con la determinación, aunque adelantó que su deseo era continuar.

¿Cómo fue el secuestro de Yolanda Sánchez?

La mandataria del municipio de Cotija, fue raptada en Zapopan, en un suburbio de la ciudad de Guadalajara.

De acuerdo con la FGE, Yolanda Sánchez estaba acompañada de dos mujeres. Habían salido de una plaza comercial y al abordar un vehículo de servicio de alquiler para ser trasladadas a su destino, fueron interceptadas por sujetos armados.

El secuestro tuvo lugar la noche del sábado, alrededor de las 18:55 horas del 23 de septiembre.

Los autores del secuestro serían sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tome control de la policía de su municipio.

SIGUE LEYENDO:

Vinculan a proceso a tres presuntos secuestradores de la alcaldesa de Cotija

El crimen organizado pudo haber secuestrado a la alcaldesa de Cotija, la Fiscalía de Jalisco pide ayuda de la FGR

dhfm