Diputados a Home Office: avanza reglamentación para implementar sesiones semipresenciales

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 13 votos, que las sesiones semipresenciales se mantengan en el reglamento interno para realizarlas en caso de una emergencia.

Sonia Rocha Acosta, presidenta de la comisión, indicó que será la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política serán las encargadas de determinar en qué excepciones, pueden llevarse a cabo dichas reuniones de trabajo a distancia.

“Y que en ningún momento significa que todo va a ser semipresencial, solamente regula y establece que la Junta y la Mesa Directiva determinará que en las ocasiones especiales o excepcionales o bajo ciertas circunstancias, el que haya una semipresencial, de otra manera todo es presencial”, indicó.

La Mesa Directiva se encargará de decidir en qué situaciones las reuniones se puedan realizar a distancia

Comentó que en caso de que se dé una reunión semipresencial, y se detecte a alguno de los diputados en actividades de otra índole, como las electorales, dichos legisladores podrían ser sujetos de alguna sanción por parte del Instituto Nacional Electoral.

“Si tú haces campaña en un día de sesión, así sea semipresencial, es un día de sesión en donde a ti te están pagando en donde tú tienes, es como usar recursos públicos, y está regulado, y el INE en ese momento podría poner las sanciones que se establecen”, dijo.

No todos están de acuerdo

En desacuerdo con el proyecto, Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, indicó que se deben poner candados porque se corre el riesgo que, de no hacerlo, los diputados y diputadas, opten por esta modalidad para atender otras obligaciones.

“Se ha dicho también que esto no es obligatorio, o sea que es opcional, y en efecto, es opcional pero no poner candados y que nada más sean una determinación de la Mesa Directiva con Junta de Coordinación Política, pues no nos hagamos weyes, de verdad con todo respeto, perdón la palabra, pero no nos hagamos los que no leemos y entendemos estas dinámicas y les digo puntualmente que pasó el periodo ordinario pasado, que el 26% de las sesiones fueron presenciales, las demás fueron semipresenciales”, expresó.

Este miércoles, el dictamen aprobado por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se subirá al pleno para su discusión y votación, para lo cual requiere de mayoría calificada.

