Migrantes protestan con quema de piñatas de mandatarios

Migrantes de Centroamérica y Sudamérica protestaron este domingo en contra de los mandatarios que asistieron a la cumbre migratoria denominada “Por una vecindad fraterna y con bienestar”.

Desde Tapachula, los extranjeros mostraron su repudio a las políticas de presión social que han implementado los presidentes de países americanos, obligando a miles a salir de sus casas y emigrar hacia México.

Los inconformes, liderados por el activista Irineo Mujica, quemaron piñatas con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz Canel; y Daniel Ortega, de Nicaragua, a quienes llamaron represores y ser los causantes que familias enteras hayan tenido que huir de esos países.

Leonergen Acero, venezolano que viaja con su esposa y tres hijos, expuso que en su país la realidad es que hay mucha gente muriendo por enfermedades y de hambre, debido a que no hay un sistema de salud óptimo y las oportunidades laborales son escasas, así como los sueldos, razones por las que tuvieron que salir de su natal Caracas.

Los extranjeros mostraron su repudio a las políticas de presión social. Foto: José Torres Cancino

“Cómo se puede sobrevivir en un país donde no hay doctores, no hay medicinas, muchos dicen que Venezuela está bien pero está totalmente mal. Con el salario de un mes a uno apenas le alcanza para comprar huevos y tener comida para uno o dos días”, explicó.

Apuntó que la gente de clase media ha decidido salir y emigrar, en busca de un futuro para los niños pese a que el camino es muy duro y ahora están en México en busca de escalar hacia la frontera con Estados Unidos.

Dijo no estar de acuerdo con la cumbre migratoria, ya que no resuelven las problemáticas de los que ahora están caminando por varios países y sólo acuerdan convenios entre ellos mismos. “Aquí esos gobernantes no nos ayudan, quienes sí lo hacen son las personas que vamos encontrando en el camino, que nos regalan un bocado de comida y que nos han dado empleo y dónde dormir, cosas que en mi país no se consiguen”, concluyó.

Los inconformes, liderados por el activista Irineo Mujica, quemaron piñatas. Foto: José Torres Cancino

Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras y líder de la protesta acusó que los presidentes son quienes han creado esta migración masiva, debido a que son expulsados por las condiciones adversas de vida que ofrecen a sus connacionales.

“No se debe de premiar a Petro, que trabaja con el crimen organizado, ni a Maduro que ha oprimido como dictador a su pueblo y ha expulsado de Venezuela a toda la oposición , a toda la juventud y niños que ahora están aquí y han cruzado el Darién. El presidente

López Obrador no puede venir a presentar una solución con unos dictadores que han oprimido a su pueblo”, sentenció.

La protesta de se da a unos días que una nueva caravana migrante salga desde Tapachula con rumbo al centro de México y después hacia la frontera norte.

