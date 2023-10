AMLO asegura que el único compromiso pendiente es el caso Ayotzinapa; el rezago no se puede resolver en 6 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el rezago en el país no se puede resolver del todo en seis años y por eso debe haber continuidad al proceso de transformación. Durante la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que se siente muy contento, pero aseguró que faltan cosas, porque fue mucho el rezago, el atraso, robo y saqueo que se hizo en México.

"Eso no se puede resolver del todo en seis años. Ya comenzó el proceso de transformación y hay que darle continuidad", indicó.

Explicó que el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en toda la historia de México es el que se cometió entre 1983 y finales de 2018. López Obrador dijo que sería un error garrafal y un retroceso, que regresarán los mismos de antes.

"Queremos que regresen pero lo que se robaron. Hemos recuperado algo, pero saquearon muchísimo", expresó.

El titular del Ejecutivo Federal detalló que son 99 compromisos cumplidos en su administración únicamente le falta el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y a un año de que concluya su mandato, el tabasqueño aseguró que una vez concluido su periodo presidencial desaparecerá de la vida política y se dedicará a realizar una investigación de tres años, la cual publicará en un libro.

"Yo me hago a un lado, me desaparezco y me hago a un lado de la política, ni doy consejos políticos ni quiero ser líder moral ni jefe ni caudillo ni mucho menos cacique. Me voy a a estar dedicar a leer y escribir, y no para publicar pronto, voy a hacer una investigación de tres años para publicar en cuatro o cinco. No vuelvo a participar en ninguna reunión publica ni en México o el extranjero, y ya cierro mi ciclo completo", sostuvo.

El tabasqueño aseguró que una vez concluido su periodo presidencial desaparecerá de la vida política. Foto: Cuartoscuro

Intereses politiqueros no impedirán relleno sanitario

El presidente de México aseguró que los intereses politiqueros no impedirán que se realice el relleno sanitario en Veracruz. Respecto al tema, expusó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, junto con su equipo, se encargará de informar a la gente, para que no utilicen este tema con propósitos politiqueros.

“Porque como vienen elecciones, también en Veracruz, entonces lo utilizan con ese propósito”, dijo.

En la conferencia subrayó que a nadie le gusta que cerca de su pueblo pongan un basurero, es por ello, que señaló que hay que informar que es un relleno sanitario, mismo que tendrá tratamiento adecuado, además de que no traerá problemas de contaminación.

El mandatario expuso que el problema de los basureros también está en Minatitlán, Coatzacoalcos y varios municipios de ese estado, “en dónde se va a depositar la basura o donde se va a hacer el relleno para el tratamiento de la basura”, dijo.

Además expusó que los basureros que hay desde hace tiempo eran lo que más contaminaba a la ecología y al medio ambiente.

“Pero lo que se está haciendo es ordenar y resolver ese problema, pues buscamos dar respuesta a un compromiso”.

Aunado a ello, López Obrador, aseguró a la gente de Nanchital que el gobierno no es autoritario, y les aseguró que no deben de pensar que para hacer el relleno sanitario van a meter al Ejército.

“No lo vamos a hacer, a lo mejor están pensando en eso, pero nosotros nunca utilizamos la fuerza, nada por la fuerza”, recalcó.

Finalmente, pidió a dichos pobladores que escuchen a la secretaria de la Semarnat y a los especialistas, que no por intereses politiqueros se vaya a impedir la realización de esta obra y de otras más en beneficio del pueblo.

Sigue leyendo:

Con el respaldo de AMLO y Sheinbaum, Harfuch se queda

AMLO se reúne con Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala