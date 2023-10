“Ven a recoger su cadáver”: la última llamada del feminicida de Clarivel González, por quien su familia exige justicia

La noche de su asesinato, las velitas se apagaron en silencio. A Clarivel González Zapata le arrebató la vida quien fuera su esposo, Jorge Luis, en una fecha que, se supone, era especial para ambos: el cumpleaños de su hija más pequeña.

Aquel miércoles 11 de octubre también habría tomado una importante decisión: pidió el divorcio luego de trece años de un matrimonio en los que, de acuerdo con la familia de la víctima, la felicidad se diluyó en violencia física, emocional y verbal. Ante la separación, el sujeto se negó, tomó un arma de fuego y disparó a la cabeza de la joven de 31 años.

Aunque a una semana de lo ocurrido Jorge Luis permanece detenido, familiares de Clarivel temen que el caso quede en la impunidad, pues señalan que la madre del presunto feminicida busca intervenir para “apartarlo por esquizofrenia” para evitar la pena de 45 a 75 de prisión por el delito de feminicidio, como establece el Código Penal de Chiapas.

Clarivel era profesora de una escuela primaria ubicada en el municipio de Tila, ubicado a casi 60 kilómetros de Salto de Agua, donde radicaba su familia. Cada lunes se trasladaba a su lugar de trabajo y volvía a su hogar los viernes por la tarde; no obstante, hizo una excepción y regresó a mitad de semana para celebrar el séptimo cumpleaños de su hija junto a Jorge Luis, con quien también habría tenido un niño, hace doce años.

La noche del 11 de octubre los menores de edad fueron testigos del feminicidio de su madre, pues se encontraban en un cuarto de la vivienda. Ambos quedaron en orfandad tras el posterior arresto de su padre, quien luego de cometer el crimen habría intentado huir al vecino estado de Tabasco, aunque finalmente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía de Investigación (PDI).

Días después de lo ocurrido, en noticias nacionales se informó que la noche del feminicidio hubo un forcejeo, durante el que el sujeto accionó “por accidente” un arma de fuego que terminó con la vida de Clarivel. Dicha versión ha sido rechazada por su familia, que aseguran se trató de un acto intencional. "No forcejearon, él le disparó en la cabeza. No fue un accidente, él quería matarla", aseveró en redes sociales una de sus primas.

Diana González, hermana de la víctima, reveló a esta casa editorial que los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas, cuando Clarivel le envió un mensaje de texto en el que le pedía ir por sus hijos hasta su casa debido a que se encontraba en peligro pues la “habían llegado a matar”. Tras una comunicación intermitente, dejó de responder.

“Nosotros nunca nos enteramos de nada de lo que estaba pasando. En la noche del 11 de octubre ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba en peligro, que la habían llegado a matar. De ahí pues yo le empecé a preguntar qué pasaba y pues ella me tardó en contestar. Me pedía que estuviera pendiente del teléfono, pero a las 10:15 que me pidió que fuera por sus hijos yo le contesté y ya no me contestó ella”, comentó en entrevista con el Heraldo Digital.