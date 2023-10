Claribel pidió el divorcio, pero fue asesinada a balazos por su pareja en Chiapas

Claribel González Zapata, maestra y madre de dos pequeños, fue asesinada por pedir el divorcio a quien fuera su pareja, un hombre identificado como Jorge Luis "N". Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del pasado miércoles 11 de octubre en el municipio de Salto de Agua, en el estado de Chiapas cuando, tras una discusión, el sujeto presuntamente desenfundó un ama de fuego y disparó a la cabeza de la joven de 31 años.

Aunque en un principio diversos medios informaron que en el altercado hubo un forcejeo y que el sujeto accionó por accidente el arma de fuego, familiares de la víctima afirman que se trata de un feminicidio, pues disparó de manera intencional: "No forcejearon, él le disparo en la cabeza. No fue un accidente, él quería matarla", aseveró en redes sociales una de las primas de la joven, quien era profesora de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la cabecera municipal de Salto de Agua.

Exigen justicia para Claribel González, joven maestra asesinada por su pareja. Foto: Especial

Feminicida intentó huir a Tabasco

De acuerdo con denuncias en redes sociales, el presunto feminicida violentaba constantemente a Claribel González, y luego de asesinarla intentó huir al vecino estado de Tabasco; sin embargo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía de Investigación (PDI). A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Jorge Luis "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación y sustentar su responsabilidad en el crimen. Mientras tanto, quedan en orfandad un par de menores de edad, quienes al momento de la discusión, supuestamente, estaban encerrados en un cuarto dela vivienda.

Jorge Luis "N", presunto feminicida de Claribel, se encuentra detenido. Foto: Fiscalía de Chiapas

Familia pide justicia

Un día después de los hechos, un tío de Claribel denunció que hasta la noche del pasado jueves no habían recibido su cuerpo para despedirla y darle santa sepultura. "El día de ayer, como a las 9 de la noche, su esposo mató a mi sobrina. Es esta hora que hemos estado con autoridades, pidiendo que nos apoyen con la liberación del cadáver, pero hasta ahora no se ha hecho nada", explicó el familiar un día después de los hechos, y enfatizó que sólo desean darle el último adiós a Claribel. "De favor, pedimos que nos hagan justicia porque no vemos avances con nada, nos traen de arriba para abajo y es la hora que no pasa nada", comentó.

Convocan a marcha por feminicidio de Claribel

Para exigir justicia por el feminicidio de Claribel González, familiares convocaron a una marcha pacífica el próximo domingo 15 de octubre. La cita a la movilización es a las 11:00 horas en la Escuela Secundaria Técnica Número 19, ubicada sobre la calle Ferrocarril, en el municipio de Salto del Agua.

En la invitación difundida por la cuenta Justicia Para Clary, en Facebook, piden a las y los asistentes llevar una camisa, playera o blusa de color morado, globos morados y carteles con el mensajes para exigir justicia. "Por favor, ayudar con la difusión de esta publicación para que seamos muchas las personas para exigir justicia. Que ese asesino no se quede sin pagar lo que hizo. No fue un accidente, le dio un tiro de gracia", dice la publicación en la red social.

