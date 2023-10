Ximena, la dama de compañía que fue raptada y terminó por disolver cuerpos para el narco

Desde que era una niña, “Ximena” siempre fue una persona inquieta, al grado de autodenominarse como “una niña chiflada”, recordó desde las rejas de un penal del estado de Nuevo León, donde contó cómo fue que de querer comenzar su vida laboral como una dama de compañía, terminó por disolver cuerpos de narcotraficantes rivales de los hombres que la secuestraron.

Una de sus amigas quien entonces tenía 13 años de edad, planteó a Ximena la posibilidad de ser una dama de compañía, laborar en la prostitución, idea que para la joven mujer no resultó descabellada, por lo que aceptó una invitación para ir con un grupo de hombres quienes ya las esperaban en un bar.

¿Cómo fue que a Ximena la reclutó el narco?

“Siempre he tenido todo, el día que me lo negaron yo tenía que salir a buscar dinero. Conocí a una muchacha y me dijo: ‘No, pues vamos, verdad’. Pero de hecho nos íbamos a ir de prostitutas, llegamos a donde había muchos hombres, y ella me dijo ‘No, pues quédate con estos muchachos’”, recordó Ximena en entrevista para El Norte.

Sin embargo, una vez que convivió en su primera asignación como dama de compañía, Ximena fue drogada por los hombres y al final de la convivencia, la joven de entonces 20 años de edad, no volvió a su hogar, fue explotada por los narcos para que trabajara para ellos.

“Me mantuvieron drogada, yo nunca había probado las drogas. Ellos me metieron en el mundo de las drogas. Y dos o tres días después de que me tenían ahí con ellos, decidieron que yo podía trabajar para ellos. Entonces así fue como empecé”, aseguró Ximena, quien agregó:

“Ellos me subieron, me levantaron, me pusieron a trabajar y tuve que hacer todo lo que ellos me decían. Tenía 20 años, mi amiga 13”: Ximena.

¿Cómo fue que Ximena dejó de matar para el narco?

Tras quedar secuestrada sin poder escapar del sitio donde estuvo cautiva, tiempo después a Ximena le ofrecieron que podía trabajar con sus captores que resultaron ser narcotraficantes. Entre las cosas más duras que la mujer hizo fue desaparecer los cuerpos de los rivales, indicó.

La mujer fue una de las dos sicarias conocidas como “Las sicarias pozoleras”, quienes se encargaron de disolver los cuerpos de los rivales de su grupo delincuencial, hasta que Ximena fue capturada y presa en Nuevo León, desde ese entonces su vida cambió para siempre:

“Mi vida cambió muy drásticamente, poder pues ellos lo dijeron bien claro, es tu vida o la de la persona”, fue lo que aseveró Ximena tras cometer varios asesinatos que incluyó “cocinar” vivos a algunos de sus rivales.

