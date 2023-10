AMLO descarta que el flujo de migrantes en México esté desbordado

Aunque están aumentando los flujos migratorios, no se han desbordado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que en la Cumbre a la que convocó a 11 países en Palenque, Chiapas, el próximo domingo, se establecerá un “Plan de acción conjunto” para atender el fenómeno migratorio y que no pierdan la vida los migrantes.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que el pueblo de México es fraterno y solidario con los migrantes, “no practica la xenofobia”.

“Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes. Y no hay desbordamiento, a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas, porque trabajamos todos los días”, indicó.

Señaló que la principal preocupación del Gobierno Federal son los accidentes que sufren los indocumentados en las carreteras.

"Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan de acción conjunto con el propósito de bajar el flujo migratorio y también ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente, para que no tengamos desgracias, no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran”, afirmó.

El presidente López Obrador dijo que cada 15 días se reúne con todos los secretarios que atienden el fenómeno migratorio. De la agenda que tendrá el 22 de octubre, dijo que a las 10:00 de la mañana, los mandatarios y cancilleres harán un recorrido por la zona arqueológica de Palenque. Al mediodía, en un Centro de Atención a Visitantes se llevará a cabo el encuentro.

“Ya Palenque ya está al 100 por ciento en conservación, en rehabilitación, la zona arqueológica y ya también este centro de atención a visitantes ya está terminado o está a punto de terminarse, falta el mobiliario y nos falta ya concluir el museo.

“Estamos hasta las 12:30 horas. Luego vamos a tener una comida y va a haber una conferencia de prensa al término de la reunión”, detalló.

Dijo que en los próximos días se dará a conocer los presidentes y cancilleres que asisten de América Latina y el Caribe.

Aseguró que México no practica la xenofobia. Foto: Cuartoscuro

Se ayudará a Cuba

El presidente se comprometió a apoyar a Cuba, incluso con petróleo, porque es un pueblo que atraviesa por un bloqueo injusto e inhumano. Rechazó que el apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel provoque algún conflicto con Estados Unidos ya que Joe Biden es respetuoso de las decisiones de México.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, rechazó que se le cancelara un préstamo a México por venderle crudo a Cuba.

"Nada, nada, nada, eso lo inventaron", acotó.

López Obrador enfatizó que en todo lo que México pueda ayudar al pueblo de Cuba lo hará, para que no les quede ya ninguna duda, incluso con el petróleo.

“Es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí”, recalcó.

El mandatario dijo que cuando México requería médicos especialistas para atender a la población durante la pandemia de Covid-19, Cuba prestó apoyo.

“Les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidario de la fraternidad universal. Esto también nos hace diferentes y la verdad, la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. No podemos ser iguales. Yo respeto a los que piensan de otra manera. Nosotros llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y del humanismo”, aseveró.

Grupo de pobladores detuvo a elementos de la GN en Chiapas

Elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos en La Lacandona, en Chiapas, por un grupo de pobladores quería que fueron a otro comunidad para linchar a un líder de otra organización, reveló López Obrador.

Indicó que los elementos federales no cayeron en provocaciones y posteriormente fueron liberados. Sin pregunta de por medio, el presidente señaló que en esa zona aterrizan avionetas que trafican cocaína de Sudamérica y cuyos aterrizajes son protegidos por los pobladores.

“Tuvimos un problema que seguramente no se dio a conocer, pero un problema en La Lacandona. Ayer, antier y ayer, nos detuvieron unos pobladores a un grupo de la Guardia Nacional. Porque querían y todo esto lo digo porque quiero enviar el mensaje a la gente de Corozal, allá en La Lacandona. Querían utilizar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, porque hay una base ahí, hemos tenido presencia de grupos de narcotraficantes, bajan ahí avionetas con cocaína de Sudamérica y tiene que llegar la Guardia pronto, porque si no, los de las bandas con apoyo de algunos pobladores, protegen a los delincuentes”, detalló.

López Obrador dijo que se atiende a la población por la presencia de dos grupos criminales.

“Entonces, un grupo detuvo a estos de la Guardia Nacional porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo, a un pueblo con el propósito de que los detuvieran para lincharlos. Y los de la Guardia Nacional y un teniente coronel encargado de la operación actuaron muy bien, a pesar de que detuvieron también a marinos, no cayeron en la provocación, los tuvieron ahí detenidos, hasta ya en la noche de ayer que los liberaron, estuve pendiente”, afirmó

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, mandó un mensaje a la población para que no apoye a los grupos delincuenciales.

“Que no se presten a esas cosas, que debe evitarse la violencia, que si hay presencia de la Guardia Nacional es para cuidar al pueblo, no para reprimir al pueblo, ni es para, como era antes, castigar a unos y proteger a otros de la delincuencia organizada”, dijo.

