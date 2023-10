AMLO toma las riendas del caso Ayotzinapa: no habrá impunidad ni olvido

El presidente López Obrador dio a conocer que encabeza personalmente la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para ir a fondo. Sin pregunta de por medio, manifestó que la Secretaria de la Defensa Nacional está proporcionando información.

“Pero toda la información se entrega, no hay ningún problema y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad para ir a fondo”, aseveró.

Afirmó que se ha avanzando en la investigación del caso Ayotzinapa del que no hay comparación en el mundo, “un caso en donde por esta terrible e injusta desaparición de los jóvenes, se tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del ejército, al procurador anterior, al señor Zerón”.

Dijo que pese a los hechos violentos en Israel se insistiera en que se envié a México a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa.

“Porque además todo estuvo muy hecho a propósito hasta que llegamos y no desde el principio de nuestro gobierno, sino hasta después que nos dimos cuenta, por eso hablo de las infiltraciones en todo el gobierno, es que fueron muchos años de predominio de la oligarquía, de la política neoporfirista, de la política de saqueo, 36 años. Entonces muy raro de que se construye una verdad histórica, mejor dicho una mentira y los que construyen la mentira estaban libres”, aseguró.

AMLO se encarga de las investigaciones por el caso Ayotzinapa

FOTO: Presidencia

AMLO defiende la condecoración al general Cienfuegos y lo deslinda de Ayotzinapa

En un intento de acallar críticas, el presidente López Obrador justificó la condecoración al extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos y, de paso, lo deslindó del caso Ayotzinapa, al señalar que “no hay en la investigación prueba que acuse de manera directa al general”. Además, acusó que la DEA le fabricó delitos al detenerlo en 2020 por “venganza de que hoy, el Ejército no es sumiso".

En la mañanera en Palacio Nacional, dijo que la condecoración se entregó a los tres exsecretarios de la Defensa Nacional y exdirectores del Colegio Militar, pues esa escuela cumple 200 años de su creación. “¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación, nada que se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa,. También, para que quede claro, si alguien más tienen otra información, que la den a conocer”, dijo.

Sin embargo, dijo que la inconformidad en el fondo por la condecoración, es porque el gobierno mexicano intervino ante una actuación que considera "violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA”, al referirse a la detención en Estados Unidos de Cienfuegos en octubre del 2020.

“Y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior pudimos constatar de que era una venganza y que no había elementos. Entonces, los de la DEA, sus representantes porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón”, justificó.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

