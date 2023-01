Santiago Creel reacciona a la recaptura de Ovidio Guzmán: "Cuando se quiere se puede"

“Cuando se quiere se puede”, dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la captura del integrante del Cártel del Pacífico, Ovidio Guzmán.

En conferencia de medios, Creel Miranda pidió al gobierno federal que la captura del narcotraficante, no se quede sólo en coincidencia por la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que la estrategia de seguridad se extienda a otros estados en los que se sufre de altos niveles de violencia.

El diputado federal panista indicó que no se deben tardar en dar resultados ya que, como en Sinaloa Foto: Especial

“Y no debe ser solamente por estrategia política, por si viene o no el presidente Biden, por si van a tener o no su encuentro. Debe ser en función de los intereses del país, en función de los intereses de la gente, en función de los intereses del pueblo, y el pueblo quiere paz, quiere vivir en tranquilidad con las familias; entonces, ahí se demostró que, sí se puede y que esta situación la extiendan en todo el país y de una manera inmediata”, comentó.

Tras reiterar su reconocimiento a las fuerzas federales, el diputado federal panista indicó que no se deben tardar en dar resultados ya que, como en Sinaloa, hay otras entidades que se encuentran en graves problemas a consecuencia de los altos niveles de delincuencia.

“¿Que demuestra esto? Que, si se quiere, si hay voluntad política se puede; entonces, que ya no se tarden más en poner el orden no solamente con esta aprehensión, sino que sigan y continúen. Hay estados que están totalmente desamparados, Michoacán, Zacatecas, Colima y finalmente, pusieron atención en lo que estaba pasando en Chihuahua, tuvo que suceder lo que sucedió en Chihuahua para poner la atención en ese estado”, expuso.

Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la fuerza, el equipo y el poder de fuego para enfrentar al crimen organizado y poner orden, por lo que insistió en que, si el jefe del ejecutivo tiene la voluntad política, puede lograrlo.

