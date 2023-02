Colectivos piden igualdad en iniciativas de Ley de Violencia Vicaria

La Ley de Violencia Vicaria que se discute en el Congreso local, debe ser Igualitaria porque tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas o victimarios, así lo expusieron integrantes de diversos colectivos que proceden de distintos estados del país y que se manifestaron hoy en Guadalajara.

En esta manifestación participaron hombres y mujeres, que han padecido violencia vicaria y también abuelas y abuelos paternos que han sido privados de convivir con sus nietas y nietos por acusaciones que no se investigan pero que sí atentan en contra de los derechos de los menores.

Teresa Carrisales Hernández, miembro del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad mencionó que se ha revisado la iniciativa que se tiene en el Legislativo lo a la cual consideran que tiene una visión sesgada y que esperan ser recibidos por el gobernador Enrique Alfaro y se estarán acercando con Gerardo Quirino, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

"Sabemos que tienen la Ley de Violencia Vicaria y que la tienen sesgada, dicen que la mujer es la víctima y que el hombre siempre será el violentador, nosotros no estamos de acuerdo con eso, tenemos un colectivo de papás, papás solteros y abuelos, mujeres para demostrar que la violencia no tiene género, que la violencia se puede dar en los dos sexos y que aquí lo importante no es una pugna feminista o de hombres y mujeres sino por el bien superior del menor ".

Esperan ser recibidos por el gobernador Enrique Alfaro y se estarán acercando con Gerardo Quirino

Créditos: Especial

La violencia no tiene género

Carrisales reconoció que no hay un porcentaje de afectaciones en cuanto a géneros y no existen estadísticas por ninguna institución, y por eso es relevante que no se apruebe una ley que por el hecho de ser hombres sean considerados victimarios.

"Ningún centro de convivencia tiene esos porcentajes, en México no existen ni los DIF municipales ni los Centros de Convivencia, pero creo que todos hemos escuchado historias de un papá a quien no lo dejan ver a los hijos, al que le piden más pensión alimenticia para ver a los hijos; a quien tiene una nueva pareja y lo castigan con los hijos; a un papá que sustraen las madres a los hijos; que les prohíben que vayan por los hijos a la escuela. ¿Qué hay más o qué hay menos? Solo basta ir a un Centro de convivencia o de justicia para ver si hay más hombres tratando de convivir con sus hijos una o dos horas a la semana que mujeres".

Por su parte Alejandro López de San Luis Potosí, integrante del Colectivo Almas Responsables explicó que a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad ya se logró un recurso de inconstitucionalidad que se presentó ya ante la Suprema Corte de Justicia.

Alejandro López, tiene un año y cuatro meses sin ver a sus hijos menores luego de una denuncia de violencia en su contra que no fue investigada.

"Al final del día, la violencia no tiene género, tanto hombres como mujeres pueden ejercer violencia. Nosotros lo que queremos es que se haga Igualitaria, que diga que tanto hombres como mujeres pueden ejercer violencia por eso lo que queremos es que se haga igualitaria".

Alejandro López, tiene un año y cuatro meses sin ver a sus hijos menores

Créditos: Especial

Denuncia que el sistema en general apoya en mayor medida a las madres y que hasta en trámites administrativos dilatan y hacen padecer por acusarlos a priori sin conocimiento de la situación, afectando a los hijos e hijas.

"En realidad es el sistema también, porque por ejemplo yo meto un escrito de que no veo a mis hijos, yo tenía un acuerdo firmado, no veo a mis hijos y el mismo juzgado en lugar de tardar cinco días en resolverme, se tarda un mes y es un mes de tiempo y está sistematizado, a final del día el sistema sí protege mucho a esa parte sin tener una investigación, nada más por el hecho de decir él me hizo violencia, ya con eso, yo ya perdí la visita con mis hijos y llevo un año cuatro meses, cuando nunca se comprobó y nunca hubo nada".

En esta manifestación se encontraban abuelas paternas procedentes de San Luis Potosí, además de Chiapas que tienen más de tres años sin ver a sus nietos, y otros miembros de diversos colectivos que vienen de Monterrey, Ciudad de México, Tabasco y otras entidades.

SEGUIR LEYENDO

Sheinbaum prevé que la ley contra la violencia vicaria sea aprobada la próxima semana

En Congreso de CDMX se aprueba dictamen sobre “violencia vicaria”

Banco de ADN, herramienta para eliminar la violencia de género en CDMX

srgc