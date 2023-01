Mordió y golpeó a su ex novia porque no lo quiso acompañar a su casa

La violencia dentro de las relaciones sentimentales es una constante de la cual se ha alertado mucho, pero salir de estas situaciones no es tan fácil como parece, las víctimas pueden seguir viendo a las parejas pese a haber terminado el vínculo. Un caso así ocurrió en Monterrey, Nuevo León, cuando un hombre mordió y golpeó a su ex novia porque ella se negó a acompañarlo a su casa.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 28 de enero, la ex pareja salió supuestamente en plan de amigos y acudieron juntos a una reunión. En ese lugar el hombre, identificado como Édgar Alan, de 31 años de edad, mordió en el brazo a la mujer porque ella se negó a continuar con la relación. No se especificó la cronología de los hechos, ni cuánto tiempo transcurrió para que dejaran el sitio en el que estaban, pero el irse no mejoró las cosas.

Cuando salieron a la calle, el sujeto le dijo que abordaran un camión urbano, con el fin de acercarse a su domicilio, ante la negativa a la petición, volvió a agredirla de distintas maneras, que incluyeron golpes. Ella vio a unos policías y les hizo señas para que la ayudaran. Los uniformados se acercaron a la pareja que se encontraba en las calles Juan Ignacio Ramón y Colegio Civil, en el centro de la ciudad.

Comenzó a agredirla porque no quiso volver con él. Foto: especial.

La mujer agredida les explicó la situación, detalló todo lo que vivió aquella fatídica tarde, por lo que los policías procedieron a realizar la detención de Édgar Alan, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde un juez decidirá su situación jurídica.

Violencia de género en Nuevo León

Durante 2022, al menos 4 de cada 10 mujeres mayores de 15 años denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia en Nuevo León. Esta fue ejercida tanto como por personas cercanas, como por desconocidos. Las edades de las víctimas fluctúan, alcanzando a las de la tercera edad, esto según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con los datos obtenido mediante el sondeo, se determinó que el 42.3 por ciento de las nuevoleonesas mayores de 15 años han sufrido violencia durante el año que terminó, la cual incluye violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial y discriminación.

Violencia en el noviazgo

Según el Instituto Mexicano de la Juventud, la violencia en una relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Comienza con cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo que al principio puede parecer un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo la situación puede llegar a ser más grave.

Así mismo, informa que existen varios factores que impiden a las personas darse cuenta de que está en una relación violenta, siendo el enamoramiento el más común. “No querer aceptar la realidad de este atroz hecho quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos está siendo agredido”, apunta la institución.

De igual manera dice que para saber si se es víctima de violencia, las personas deben preguntarse si se sienten libres de comentar cosas frente a su pareja, sin miedo a que esta reaccione agresivamente. También analizar si el ser amado te permite vestir, hablar y comportarte sin que te presione o critique.

