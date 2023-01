El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, informó que con el objetivo de brindar atención médica y prevención en adicciones se han iniciado los recorridos del IAPA-BÚS en las colonias prioritarias de la capital del país, con base en lo que ha destacado la mandataria respecto a que trabajan para que la salud sea un derecho, no un privilegio.

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) atiende a personas que consumen alguna sustancia psicoactiva, así como aquellas que requieren servicios de salud e información como grupos prioritarios, de la comunidad LGBTTTQI+, personas en situación de calle y personas trabajadores sexuales que habitan en la capital.

Durante esta primera jornada, el AIPA-BÚS realizó 23 pruebas rápidas de VIH/VHC; dos consejerías sobre transmisión de VIH; dos consejerías breves sobre análisis de sustancias psicoactivas; siete análisis de sustancias; y entregaron tres kits de reducción de riesgos y daños para sustancias fumables.

Fechas del IAPA-BÚS en CDMX

De acuerdo con el gobierno de la capital, el IAPA-BÚS llevará diversas jornadas de prevención y atención médica de enfermedades y adicciones en la CDMX. A continuación te presentamos las fechas en donde podrá encontrarse:

25 de febrero: Glorieta Vladimir Lenin, calle Unión Postal esquina con Certificados, colonia Postal, alcaldía Benito Juárez

22 de abril: Marcha Cannabica

13 de mayo: Utopía en la alcaldía Iztapalapa

24 de junio: marcha del Orgullo LGBTTTIQ+

29 de julio: Faro Cosmos, alcaldía Miguel Hidalgo

26 de agosto: Colonia Alamos, alcaldía Benito Juárez

25 de noviembre: Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc

El IAPA-BÚS brinda pruebas de VIH /VCH. FOTO: @iapa_cdmx

“El IAPA-BÚS garantiza estrategias de reducción de riesgos y daños desde un enfoque centrado en los derechos humanos, replanteando las políticas públicas a la no criminalización, no estigmatización, no exclusión, ni vulneración de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y aceptando esta realidad como una situación vigente que requiere de atención y acompañamiento”, afirma la Jefatura de Gobierno.

Sigue leyendo:

CDMX: Grupo Bimbo invertirá alrededor de mil millones de pesos en la capital

CDMX: la estrategia sustentable "Ciudad Solar" logra una mitigación de 25 mil toneladas de CO2