Corcholatas de Morena desfilan en San Lázaro

Jornada intensa en la Cámara de Diputados que se convirtió en la pasarela de las “Corcholatas” de la Cuarta Transformación en la que destacó el llamado a la unidad en torno al proyecto de nación del Movimiento de Regeneración Nacional.

En la cuarta plenaria de los diputados de Morena, el primero fue el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo a los legisladores que no hay ninguna duda de que están del lado correcto de la historia por lo que debe privar la unidad para enfrentar la andanada de los conservadores.

“Esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad; aquí, este movimiento transformador necesita de todos, no sobra nadie, es unidos como vamos, sin ninguna duda, a vencer la andanada de los conservadores. Pues vine a eso, a ratificarles nuestro afecto, nuestro respeto”, indicó.

Tocó el turno a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien pidió profundizar en el pensamiento humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador y los principios que representa el movimiento para no dar ni un paso atrás ni a la derecha.

Se destacó la civilidad

“Por encima de todo cuando hablamos de la unidad, tenemos que tener en cuenta eso, no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, nada. Por fortuna, tenemos un método en el que todos estamos de acuerdo, pero por encima de todo está nuestro proyecto y nuestro proyecto quiere decir el bienestar del pueblo de México”.

Ricardo Monreal, coordinador de los Senadores de Morena, destacó la civilidad con que lo trataron los diputados federales. Dijo que aceptará el resultado en la elección del candidato presidencial, si el proceso de selección se realiza por un ente externo, ya que, no confía en el partido.

“Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta. En el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, sería difícil participar porque el que el partido la haga, el partido la canta, el partido lo organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, a mí, entonces, tiene que meterse una variante”, dijo.

Marcelo Ebrard recordó sus momentos de campaña en 2011

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, acompañado por cerca de 25 diputados indicó que desde hace 25 años ha abogado, luchado y actuado por unidad y recordó cuando en el 2011, aceptó que Andrés Manuel López Obrador, fuera el candidato presidencial, entonces, en el Partido de la Revolución Democrática.

“Cuando Andrés y yo competimos en una encuesta, la diferencia era de 1.6. Otro hubiera dicho, no es que es margen de error; vámonos a segunda vuelta, ya sabes, lo de siempre y yo le dije ‘Andrés ¿Sabes qué? Tu y yo quedamos que el que ganará y aunque sea 1 o 1.6 o .5, tú eres el candidato y tienes mi apoyo. Yo he demostrado en los hechos la unidad, que haya cohesión. Siempre he actuado así”, afirmó.

Aunque hubo un acuerdo para mantener piso parejo durante la pasarela, al final hubo gritos de presidenta para Claudia Sheinbaum, quien estuvo acompañada por cerca de 20 diputados mientras que legisladores que apoyan al titular de Relaciones Exteriores, llevaron mariachi quienes interpretaron El Rey, y realizaron porras con el AMLITO y el carnal Marcelo en la mano.

En la pasarela también participó Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, quien dijo que tiene muchas posibilidades de suceder a Andrés Manuel López Obrador, porque la gente quiere que continúe la revolución y que se profundice.

