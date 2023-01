AMLO minimiza la campaña de Donald Trump: “No vamos a gastar la pólvora en infiernitos”

“No vamos a gastar la pólvora en infiernitos”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que Donald Trump inició su campaña presidencial con burlas a México. En la conferencia de prensa matutina, manifestó que no permitirá que se use a México de “piñata”.

Afirmó que en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos, “si piensan que van a agarrar de bandera a la política anti mexicana para ganar votos les va a ir mal, ya no es lo mismo, ya esa política no funciona porque además nosotros no nos vamos a quedar callados”.

Del primer discurso que dio Trump para buscar un segundo periodo en la presidencia de Estados Unidos, consideró que estaba “explicando, ya lo había hecho en otra ocasión”.

AMLO recalcó que la “política requiere de saber distinguir que es una escaramuza" (Foto: AP)

¿No es agarrar de piñata a México?, se le cuestionó. No, no, no y no vamos a permitirlo, pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación, no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos, acotó.

Recalcó que la “política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra, no a la primera”. Calificó de “faramallas” las expresiones del gobernador de Texas, Greg Abbott, por sus acciones antiinmigrantes.

