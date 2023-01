AMLO tacha a Lorenzo Córdova de farsante por decir que será perseguido al dejar el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien calificó de un servidor público sin principios y “farsante”. Rechazó las declaraciones Córdova en donde señaló que podría ser perseguido al dejar su cargo.

-Preguntarle en torno a estos puntos que él menciona lo que tiene que ver con la persecución que dice que podría venir en unos meses y que podría ser la reforma más impugnada, se le planteó.

-No tiene problema de nada, él es un servidor público desde mi punto de vista sin principios, sin ideales, un farsante, acotó.

El presidente señaló que Córdova “no es el más malo de todo ese grupo, hay otros peores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario, pero pues así suele pasar pasar a veces con los hijos, con los nietos, acuérdense del hijo de Morelos y así otros casos”.

Cordova no tiene principios: AMLO

Indicó que el presidente del INE “no tiene ideales, no tiene principios, y también demuestra que los grados, los títulos no son sinónimo de cultura, porque él esté, creo, que tiene doctorado y es un racista como muchos otros”. Acusó que el Instituto Nacional Electoral está tomado desde hace mucho tiempo por los conservadores.

AMLO dijo que Córdova es es un racista y no tiene principios. Foto: Archivo

“Nosotros ganamos a pesar de ellos, por eso cuando dicen el Plan B, si la Corte que es hasta posible rechazara la ley electoral, la verdad, la verdad no pasaría nada, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más de lo que gana el presidente de la República”, expresó.

“¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto, no se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo porque sacaron la soflama de que el ‘INE no se toca’ como ahora están los mismos, ‘García luna no se toca’’’, manifestó.

RMG