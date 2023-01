Las familias de Tamaulipas sufren el alza del precio del huevo por EU: “El problema es de aquel lado”

Desde hace varios días, las familias de Tamaulipas han visto cómo se afectan sus bolsillos debido a un incremento del precio del huevo, una de las proteínas más consumidas en el país y producto fundamental para la canasta básica de los mexicanos.

“Está afectando a todas las familias y a todos los negocios”, lamentó Ramón Gómez, presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico de Madero, en entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.

Explicó que esta situación se debe a que en Estados Unidos se cayó la producción de huevo y pollo. Y es que el país vecino del norte se enfrentó a un agresivo brote de gripe aviar, lo que provocó que las empresas sacrificaran a millones de aves para contener el virus.

Esto ha generado que crezca la demanda de este artículo a nivel nacional, pues el país del norte de América busca satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. “Se están llevando el huevo de la frontera a EU, algunos hasta de contrabando porque está carísimo allá”, detalló el líder empresarial.

Advirtió que este alto precio no solo está afectando a Tamaulipas, sino que ya se empezó a notar en otras zonas como la Ciudad de México y Monterrey, pues los productores nacionales no se están dando abasto por la alta demanda. “La producción local no alcanza y las repercusiones ya están por todos lados”, completó.

La tapa con 30 huevos se vende en 90 pesos, un máximo histórico en el sector comercial de Tamaulipas (Foto: Cuartoscuro)

El huevo llega a 90 pesos

La tapa con 30 huevos se vende en 90 pesos, un máximo histórico en el sector comercial de Tamaulipas que está impactando a la economía familiar y al sector de alimentos, aseguró Ramón Gómez Narvaez.

Hace unos días, los negocios de la zona sur de Tamaulipas colocaron los letreros de los costos, mismos que causaron sorpresa entre los clientes que buscan llevar media tapa para no verse afectados en sus bolsillos.

Y es que antes de iniciar el 2023, la tapa de blanquillos tenía un valor de entre los 75 y 80 pesos; ahora se vende entre 85 y 90 pesos. El aumento estaría relacionado a los brotes de gripe aviar en distintas partes de México, mismo que impacta en la producción de huevo.

Con información de Carlos Juárez.

