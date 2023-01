Se dispara el contrabando de huevos de México hacia EU: allá una docena cuesta 152 pesos

Uno de los alimentos básicos en todo el mundo se ha convertido en un objeto de contrabando debido a su altísimo costo en Estados Unidos. Se trata del huevo, cuyo costo ronda los ocho dólares (152 pesos) por docena. Esto ha provocado que desde México se ingresen de manera ilegal estos productos, pues varias son las personas que esperan ahorrar dinero al adquirirlos de esta manera, según informaron funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a The New York Post.

Como ocurre con otras cosas, es la frontera sur de Estados Unidos desde donde ingresan artículos prohibidos, principalmente drogas. Pero también es por ahí por donde miles de migrantes buscan llegar al país de las barras y las estrellas y así lograr el ansiado sueño americano. Y aunque los huevos llevan tiempo siendo contrabandeados, esta actividad ilegal experimenta un repunte significativo.

Y es que de acuerdo a funcionarios de aduana, el aumento a huevos confiscados en los puertos de entrada al territorio estadounidense,es de 108%, esto en los últimos cuatro meses. Estas mismas fuentes aseguran que en las últimas semanas ha aumentado el número de personas que no declaran llevar el producto de gallina, pero que al hacer las revisiones correspondientes son descubiertos.

Roger Maier, portavoz de CBP, dijo que cuando se descubre esta situación los huevos son incautados y el individuo recibe una sanción civil de 300 dólares. Agregó que en algunos casos las multas ascienden a los 10,000 dólares, esto sucede cuando se trata de infractores reincidentes o “importaciones de tamaño comercial”.

Por su parte, Charles Payne, supervisor agrícola de CBP, aseguró que algunos compradores desconocen que llevan productos prohibidos, pero recalcó que los huevos lo son, debido a la amenaza de enfermedad, lo que ha hecho que para prevenirlas no se permite ingresar ese producto o alguno cárnico por la frontera sur. Agregó que si las personas que llevan huevos los declaran, únicamente se les confiscarán, pero en caso de no hacerlos se harán acreedores a una sanción. Todos los huevos confiscados son incinerados.

¿Por qué hay carestía de huevos en Estados Unidos?

Debido a la inflación que afecta a Estados Unidos se sumó a la escasez de gallinas, causada por el brote de gripe aviar que enfrenta la nación, el precio de los huevos se ha triplicado, por lo que se ha vuelto “un artículo de lujo”. Esto pone en aprietos a los ciudadanos, que habían optado por tomar esta proteína, debido a que incluir de pollo, res o cerdo se ha hecho extremadamente difícil, también por la carestía.

Según datos del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), casi 58 millones de aves han contraído gripe aviar, por lo que es considerado el brote más mortífero de la historia. Las aves infectadas deben ser sacrificadas, lo que provoca la caída del suministro de huevos y el aumento de los precios.

Cabe mencionar que el virus no solo implica que los animales enfermos deban ser sacrificados, sino que también que las aves sanas no puedan poner huevos.

