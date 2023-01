Alejandra Ávalos busca que Morena desaloje por completo su propiedad: "que paguen las rentas caídas"

Alejandra Ávalos quien es actriz y cantante, tiene un inmueble en la calle Mérida 227, en la colonia Roma de la Ciudad de México, el cual lleva cerca de dos años ocupado por militantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuales no han pagado la renta del mismo ni han realizado los pagos correspondientes a servicios y daños estructurales.

Por lo anterior, Alejandra Avalos inició un juicio en materia civil contra los ocupantes, pues acusa de invasión del inmueble por parte de los militantes del partido.

Al respecto, en entrevista con Jesús Martin Mendoza para el programa de Noticias de la Tarde, la actriz señaló que la denuncia es solo por el pago de renta y servicios pues, su contrato tenía una cláusula donde se "renueva constantemente o por lo menos por un periodo igual al que se firmó o sucede que se vuelven indefinidos".

"Pasó todavía un tiempo más cuando ya se dieron cuenta ellos que no llegaban a ningún acuerdo, fue que dejaron de pagarme a mí las rentas. La causa principal por la cual estoy demandando al partido de Morena justamente es por la falta del pago de servicios y la falta de pago de rentas, si no hubiera esas dos cosas o cualquiera de esas dos, pues no tendría por qué demandarlos si me están pagando la renta", dijo.

Nunca me esperé que, teniendo tanto documento importante, pues no hubiera una seguridad adecuada Foto: Especial

Acotó además que ella debía esperar a poder comprobar el impago de las rentas y servicios para proceder legalmente.

"Yo tenía que esperar a que efectivamente en su momento pudiera yo comprobar que pues ya no había pago y ahí sí ya podría yo proceder también, incluso a pedirles que ya dejaran la propiedad que desalojaran y al pago después de las rentas caídas o de los servicios que no hubieran sido pagados", comentó.

Alejandra Avalos destacó que el inmueble se encuentra catalogado como artístico, pues es una casa antigua de más de 100 años, de aproximadamente 800 metros cuadrados "y siempre he tenido giros muy diversos. Esta es la primera ocasión que yo rentó a un partido político".

"Nunca me esperé que, teniendo tanto documento importante, porque ahí se rentó para la sede de finanzas nacionales de Morena, pues no hubiera una seguridad adecuada".

Morena realizó una denuncia por despojo

Alejandra Avalos destacó que, en 2021, el año que ella presentó la denuncia descubrió que Morena había presentado también otra por despojo.

"Me enteré también que había una denuncia por despojo, que esa denuncia por despojo la hizo el partido de Morena a la Fiscalía ellos hicieron esa denuncia y paralelamente a que corría mi juicio por digamos la cuestión civil, que es el arrendamiento, pues al mismo tiempo corría la denuncia de Morena contra los militantes que había pues despojado a Morena de esas instalaciones", destacó.

Acotó que pese a lo "intrincado" de la situación, ella ya ganó la primera instancia de este juicio donde se le favorece con el pago de las rentas no realizadas, con la devolución del lugar y el pago correspondiente de los servicios.

"Esa es la primera sentencia que yo recibí que es a mi favor en este momento como va mi caso es que eh se conformó morena por la sentencia a mi favor y entonces impugnaron esa esa esa resolución impugnó la sentencia que quiere decir no estamos de acuerdo con ese resultado. En este momento la propiedad por parte de la Fiscalía ya se desalojó a las personas que estaban ahí adentro, y también se aseguró el inmueble el inmueble, ya está cerrado con sellos por todos lados y bueno pues recibí justo esa noticia el día de ayer", dijo.

"El objeto de la demanda es que desalojen bueno, que dejen el inmueble ya en mi poder, que sea una entrega formal y que aparte de eso, pues que se paguen todas estas rentas caídas y los servicios también públicos", dijo.

