Ernestina Godoy revela nuevos datos sobre el hallazgo de la menor desaparecida en Indios Verdes

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy reveló detalles sobre las condiciones en las que se encontró a la adolescente de 16 años que había desaparecido en días pasados en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes. Después de la entrega de 91 reconocimientos a policías capitalinos, la Fiscal informó que van a llamar a declarar a los uniformados del Estado de México y señaló que la menor de edad no estaba desnuda cuando la hallaron.

"Ahí todavía estamos investigando, tenemos hasta determinado momento, pero ya tenemos el seguimiento. Vamos a llamar a los policías del Estado de México, ya hablamos con la familia, vamos a hablar con ella también (...) no estaba desnuda, traía una bolsa", sostuvo en entrevista.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró que la adolescente esté bien. "Qué bueno que ella está bien, yo creo que eso es lo más importante y la investigación, que hace de manera profesional la Fiscalía General de Justicia, tiene que seguir investigando, ella está con su familia.

"No me he comunicado con el presidente municipal Cerqueda y lo voy a hacer. Que se siga investigando para ver cómo fue todo el momento, desde que ella está con su madre hasta que la encuentran", dijo.