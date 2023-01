Una joven encuentra su celular robado en Facebook y engaña al ladrón para que lo devuelva

Todo comenzó con un tweet. Una joven denunciaba en su perfil de twitter que había sido víctima del robo de su teléfono celular y que estaba cerca de conseguirlo de vuelta. "Hace mes y medio aproximadamente, me robaron un teléfono en un bar. Ayer viendo marketplace lo encontré, lo publicaron a la venta, así que le hablé a la persona diciendo que estoy interesada en comprarlo. La cité hoy en un centro comercial y aquí voy, con denuncia y caja original en mano", se podía leer en el post.

El posteo tuvo una gran relevancia entre sus seguidores y quienes no lo eran, pues en unas cuantas horas ya tenía más de 4 mil retweets y más de 100 mil likes, de personas que estuvieron atentas a lo que pasaba con su intento de recuperar el teléfono celular.

Antes de ir a su cita dio algunos consejos y dijo que había tomado algunas medidas de precaución, para no ponerse en riesgo ante alguien que no conocía:

1.- No fue sola, la acompaño su pareja.

2.- Le dijo a la persona que tenía su celular que se reunieran en la zona de comida del centro comercial, lugar en donde regularmente hay bastante gente y hay policías vigilando.

3.- Le tomaron fotos al IMEI, para no tener que sacar la caja ni la denuncia y que se las fueran a quitar.

En CDMX se roban más de mil 720 celulares al día

Según cifras del Inegi, cada día se roban más de mil 700 teléfonos celulares en la Ciudad de México, esto hasta el año 2020, que es la cifra más actualizada del Instituto. Una de las medidas que ha impuesto la administración local es el prohibir la venta de celulares en mercados ambulantes y comercio informal, aunque es muy difícil de controlar este tipo de comercio. Además, en plataformas digitales como Facebook, Mercado libre y otras que permiten el contacto entre vendedor y destinatario, es aún más difícil detectar la venta de productos robados.

Sus seguidores en Twitter preguntaban qué pasaba

Después de los primeros mensajes, la usuaria fue a su encuentro con el que quería venderle su propio celular. Pero pasaron varias horas y no había ningún mensaje nuevo por parte de la dueña, algo que alarmó a todos sus seguidores, ya que pensaron que algo le había pasado. Después de un tiempo llegaron más posteos con el desenlace de la historia.

"Le dijimos literalmente que el teléfono era robado, que esa era la denuncia y esa era la caja original del teléfono porque la dueña del teléfono soy yo. Le mostré que el IMEI de la caja y el teléfono coincidían y el señor sólo nos dijo que a él supuestamente se lo habían vendido y que él no sabía nada", explicó.

Después de eso le dijo que si no le daba el celular le llamaría a la policía, para denunciarlo porque estaba vendiendo teléfonos robados y que no habían pruebas de que él no supiera nada.

"Él obviamente se asustó y nos dijo que no había necesidad de hacer eso. Pasó como 5 minutos disculpándose y excusándose mil veces que a él se lo vendieron. Nos paramos de la mesa, le dijimos bueno, eso es todo entonces, gracias, feliz tarde"

Aunque Sofía y su pareja tenían algo de miedo, pensando que el vendedor podría seguirlos, así que dieron vueltas por la plaza, durante unas dos o tres horas y después se fueron del lugar. "Como a las tres horas salimos finalmente, tranquilos y yo feliz. Fin jajaja", terminó su relato con alegría.

