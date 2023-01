Ignacio Mier: convocatoria para elección de consejeros del INE saldrá el 14 de febrero

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier prevé que el próximo 14 de febrero se emita la convocatoria para la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que sostengan una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la sentencia con la que revocaron la convocaría aprobada en diciembre por el órgano legislativo.

En conferencia de prensa, el líder parlamentario señaló que el primero de febrero próximo, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, la Jucopo debe tener una interpretación colegiada con todos los grupos parlamentarios, la Dirección Jurídica y la Secretaría Técnica del órgano de gobierno sobre la sentencia del tribunal.

Se elegirá a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral Foto: Cuartoscuro

Sostendrán una reunión con los magistrados del máximo Tribunal Electoral

Luego de ello, sostendrán una reunión con los magistrados del máximo tribunal electoral para hablar sobre dicha sentencia y la presunta invasión de poderes que acusa Mier.

“Estamos invitando que vengan, ojalá lo hagan. Va a ser respetuoso, va a ser de altura, a los integrantes del Tribunal Federal Electoral, para que tengamos entre el 2, el 9, 10, un anteproyecto ya de cómo procesar tanto las sentencias, sus modificaciones, la integración del comité. Y que el día 14 inicien de febrero, ya con, avalado por el Pleno, determinada la ruta política y jurídica podamos ya iniciar el proceso”, señaló el coordinador de Morena.

En este contexto, señaló que debe establecerse un acuerdo para evitar la injerencia del TEPJF en las decisiones de la Cámara de Diputados.

“Que podamos tener un acuerdo, pero que esté cuidado jurídicamente y sobre todo la voluntad del pleno de la Cámara de Diputados y su soberanía, porque si no lo hacemos hoy ¿qué nos espera mañana? Y antes de que suceda eso, mejor de una vez establecer junto con ellos, en un diálogo respetuoso institucional de qué manera vamos a procesar estas sentencias que no tiene que ver con un partido político, no con un candidato, es otro terreno, otra batalla política, aquí con la Cámara de Diputados”, señaló Ignacio Mier.

SEGUIR LEYENDO:

Ignacio Mier aplaude inclusión de Ricardo Monreal como “corcholata

Morena presenta propuesta que evita retirar el título a plagiarios académicos después de 5 años

Morena y aliados frenan petición de informe por parte de Claudia Sheinbaum sobre reparaciones del Metro

DME