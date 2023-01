Ignacio Mier: los magistrados convertieron al TEPJF en una caricatura al prohibir a "Amlito"

Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que prohíbe el uso de “Amlito” en la propaganda de Morena, el coordinador parlamentario del partido mayoritario, Ignacio Mier, señaló que con estas determinaciones de los magistrados han convertido en una caricatura al órgano jurisdiccional.

“Han convertido al Tribunal en una caricatura, es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano, de una creadora mexicana, que está registrada, hayan prohibido su circulación, que pena ajena lo que está sucediendo con ese órgano jurisdiccional del Poder Judicial, el Tribunal Electoral de la Federación”, comentó.

Tras pasearse en el pleno de San Lázaro con dos figuras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier Velasco manifestó su preocupación que, tras 22 años de existencia de la imagen, se prohíba su uso, en donde también adelantó que no dejará de utilizar la imagen aunque lo sancionen.

Calificó de ridículo que hayan prohibido su circulación. Foto: Cuartoscuro

“Ya lo convirtieron en un juego, pues hay que seguir en el juego. Es una pena que el Tribunal esté cayendo en estos excesos. Han convertido en una caricatura al tribunal, y es muy lamentable para la democracia, para la certeza jurídica y para un régimen democrático de partidos en México”, indicó.

Destacó que con estas situaciones que se presentan por parte del TEPJF, se ve la importancia de cristalizar la reforma electoral, para que se le acotaran, y se le definiera con precisión las atribuciones que tiene y la aplicación estricta de la norma y no la interpretación de la norma

“Ellos lo interpretaron que la caricatura es un elemento de promoción, y cuando ya no sea presidente ¿Dejará de serlo? O ¿Cómo lo van a catalogar? En fin, vamos a ver quienes son los abogados defensores del Amlito”, comentó.

Sobre la participación de gobernadores en los procesos electorales, pidió dejar atrás la hipocresía y no violentar la ley, por lo que para “acabar con esas prácticas del oscurantismo es que sea abierto, sin desviar recursos, sin poner a disposición de nadie recursos públicos”.

Defiende presencia de la GN en el Metro

La intervención de la Guardia Nacional e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la vigilancia y revisión del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se debe a que es un tema de seguridad nacional por los millones de usuarios que diariamente lo utilizan, justificó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien dijo que la intervención se fortalece por la posibilidad de sabotaje.

“Es un tema de seguridad nacional por el número de pasajeros que hacen uso de él; son más de 4 millones y medio que diariamente utilizan como medio de transporte al Metro. Por esa razón, ya se justifica. Segundo motivo por el cual se justifica, es porque no solamente es un tema que tiene que ver con la integridad física de los usuarios, si no también, atender la posibilidad de que no sea producto de un sabotaje o de manos y mentes que quieran atentar”, comentó

Resaltó que la seguridad preventiva, ayuda mucho y no atender la situación provocaría que sean cuestionadas las autoridades por omisión, por lo que si los gobiernos cuentan con los instrumentos y existe la colaboración con el Gobierno Federal para atender la problemática que existe en la capital del país, “hay que celebrarlo y no cuestionarlo, yo creo”.

La víspera, ingenieros militares recorrieron los talleres e instalaciones estratégicas del STC. Se informó que el objetivo del personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional fue verificar los procedimientos de trabajo, la mejora en los procesos de seguridad y la reducción de incidencias que afecten el servicio a los usuarios ante “eventos atípicos" que se han registrado en el Metro.

Previamente, las autoridades capitalinas, encabezadas por Claudia Sheinbaum, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional, en las que se desplegaron poco más de 6 mil efectivos para vigilar las inmediaciones de las estaciones, andenes y pasillos del sistema de Transporte Colectivo, en el que el pasado 8 de enero, en la Línea 3, se registró un accidente en donde murió una persona.

Seguir leyendo:

Ignacio Mier sobre resolución del Tribunal Electoral para elegir a consejeros: “No tienen vergüenza ni remedio"

Morena tendrá listo el Plan B de la reforma electoral a más tardar el 10 de diciembre

Ignacio Mier: Morena no negociará la reforma electoral con oposición