Ignacio Mier: Morena no negociará la reforma electoral con oposición

La fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, señala que no van a negociar con la oposición para una probable aprobación de la Reforma Constitucional Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que andan todos acelerados, e incluso en Puebla lo han criticado por no ceder, pero aseguró que se mantendrán firmes en los principios de la Cuarta Transformación.

“En el pasado, y se los digo con toda honestidad, incluso en mi tierra, como andan ahí un poco acelerados, dicen que no se operar porque ellos esperan que sea como siempre fue, negociar, acordar, repartir cuotas, ceder; y yo sostengo que formó parte de un movimiento en que los principios no se negocian. Las convicciones y los ideales, no se negocian”, apuntó.

Mier Velazco, indicó que esperarán hasta que PRI, PAN y PRD voten en contra de la propuesta del jefe del ejecutivo para que se presente el Plan “B” para realizar cambios a la estructura democrática del país.

Descartó que al interior de Morena haya diferencias en torno a los cambios legislativos y afirmó que hay unanimidad de criterios en que se tienen que reducir el número de diputados que representan a los mexicanos.

Cuando uno forma parte de un movimiento y en un proyecto, se dejan a un lado las ambiciones normales Foto: Especial

Aseguró que cuando uno forma parte de un movimiento y en un proyecto, se dejan a un lado las ambiciones normales de cualquier político y se antepone a un proyecto nacional.

Mier, primero dijo que el Plan “B” ya está, y de inmediato corrigió y señaló que se está cocinando en lo que, si no se puede lo ideal, se tiene que lograr lo posible.

Insisto ¿Cuándo llega el Plan “B”?

-“Pronto, pronto”, contestó para luego señalar que tienen hasta abril para que se puedan discutir y aprobar reformas con leyes secundarias.

Convocatoria para consejeros

Por lo pronto, Ignacio Mier reiteró que el próximo 13 de diciembre saldrá la convocatoria para la integración del Comité Técnico y los lineamientos para la selección de 4 consejeros, que sustituirán entre otros, a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

“Así está establecido en la ley. Tienen que emitirse las tres cosas para que el proceso inicie a partir del 15 de diciembre para publicarse la convocatoria y concluirá el 30 de marzo”, expuso.

dhfm