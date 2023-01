Indignación en la GAM: las menores de edad María Ángela y Tonatzin Blanco desaparecieron el mismo día

Esta tercera semana de enero se reportaron dos desapariciones en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, lo que ha causado una mayor indignación es el hecho de que les haya sucedido a tres menores de edad, quienes desaparecieron el pasado jueves 19 de enero, se trata de Tonatzin Blanco Cortés de 11 años de edad, de María Ángela Olguín Bustamante de 16 años de edad y Gabriela Giselle Cabrera Herrera de 14 años de edad quien también fue reportada como desaparecida el mismo día, pero afortunadamente ya fue localizada.

La repentina desaparición de Tonatzin Blanco

La más joven de las menores de edad es Tonatzin, ella fue vista por última vez en la colonia San Miguel de dicha demarcación y de acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la denuncia se recibió al día siguiente. El día en que desapareció, la menor de edad vestía una sudadera verde militar, pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos y una mochila blanca.

Por este hecho, sus familiares encabezaron un bloqueo en las avenidas San Juan de Aragón y Gran Canal para llamar la atención de las autoridades haya avances en la investigación en torno a la búsqueda de la menor de edad. Por lo que decidieron cerrar ambos sentidos del cruce de las vialidades ubicadas al norte de la Ciudad de México.

Tonatzin desapareció el pasado 19 de enero. | FOTO: FGJ-CDMX

De acuerdo con sus familiares, Tonatzin salió de su casa cerca de las 21:00 horas, pero ya no regresó y su hermana refirió que fue vista en diversas calles de la zona a través de las cámaras de seguridad, por esta razón, exigen la intervención de las autoridades para dar con el paradero de la menor de edad. Asimismo, los padres de Tonatzin solicitaron al público en general su ayuda para que puedan aportar cualquier detalles que ayude a su localización, por lo que pusieron a disposición los siguientes números telefónicos para cualquier información: 55-53-45-50-80 / 55-53-45-50-82.

María Ángela desapareció en el paradero de Indios Verdes

La joven de 16 años de edad, María Ángela Olguín Bustamante desapareció el pasado jueves 19 de enero aproximadamente a las 17:20 horas en el paradero de Indios Verdes, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Desde entonces sus amigos y familiares han realizado tres manifestaciones para exigir su aparición con vida.

De acuerdo con Rocío Bustamante, mamá de la joven, su hija la estaba esperado afuera de los baños públicos cuando ella ingresó por unos minutos: "Venimos de allá, saliendo de la estación de Indios Verdes, paso al baño y mi hija se queda aquí, justo parada y cuando paso al baño, le digo que aquí me espere, entro, me formo, porque había fila, desde allá adentro yo la veía hasta aquí como seguía parada, paso al baño, todavía volteo y la veo aquí parada a mi hija, entro al baño directo y en ese momento, cuando entro al baño, unos segundos después escucho que me dice '¡ma!' así solamente, me paro rápido, me apresuro, salgo, me lavo las manos y salgo aquí y mi hija ya no está".

María Ángela desapareció el mismo día que Tonatzin. | FOTO: Comisión de Búsqueda de Personas

Entre frustración, dolor y coraje, la familia continúa encabezando protestas para que la joven de 16 años aparezca con vida. Todo esto pese a que en las cámaras del C5 a las que ya pudieron acceder los familiares no se ve a la persona que presuntamente se llevó a la joven, ya que en ella se puede ver como un sujeto la toma del brazo y se lleva. Asimismo, la madre de María Ángela denunció que los comerciantes no han querido apoyarlos con las grabaciones de las cámaras de sus locales: “Todos se niegan, resulta que los puestos tienen dueños y los que están aquí son trabajadores y no nos quieren compartir los videos”.

