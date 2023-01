El desgarrador testimonio de la mamá de María Ángela, la niña que desapareció en Indios Verdes: "Hay un video donde un tipo se acerca y la jala"

Rocío Bustamante, madre de María Angela Olguín Bustamante, la menor desaparecida afuera del Metro Indios Verdes declaró que hasta el momento solo ha tenido acceso a las cámaras del C5 “en las cámaras se ve como un tipo se acerca a mi hija que está ahí parada, la jala del brazo y se la lleva”, además denunció que los encargados del paradero atacaron ayer a su esposo porque exigían ayuda a los policías para localizar a su hija.

“No nos quieren apoyar ahorita las personas de los puestos, de hecho, ayer atacaron los encargados del paradero de Indios Verdes atacaron a mi esposo porque estábamos exigiendo ayuda a los policías, no nos la brindaron” declaró Rocío Bustamante.

Familiares de la menor denunciaron que los encargados del paradero los atacaron por pedir justicia Foto: Especial

La mamá de la menor acusó que pese a que en los baños y en los puestos hay cámaras, se niegan a mostrarle las grabaciones “todos se niegan, resulta que los puestos tienen dueños y los que están aquí son trabajadores y no nos quieren compartir los videos”.

La madre de la menor denunció que aún no rastrean el celular de la menor Foto: Israel Lorenzana

Realizarán bloqueos para exigir a las autoridades que refuercen la búsqueda

Advirtió que ella y su familia no pararan hasta encontrar a María Angela que estudia el tercer semestre en el Bachiller Plantel 19 en Ecatepec “vamos a volver a bloquear carreteras hasta que nos den una respuesta, esto no puede seguir así, mi hija lleva mucho tiempo perdida, yo no veo ninguna respuesta ni por parte de autoridades, ni la gente apoya con las cámaras, yo la verdad no veo claro nada”

La joven desapareció alrededor de las 5:20 de la tarde afuera de los sanitarios públicos Foto: Israel Lorenzanal

Los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 5:20 de la tarde, Rocío Bustamante explicó que acudieron a Taxqueña a dejar un papel que le hacía falta a su hija para el bachiller, iban de regreso a su casa en Héroes de Ecatepec, pero hicieron una parada en los sanitarios públicos “salimos la metro Indios Verdes, nos dirigimos hacia los baños porque yo iba a entrar, venimos las dos, yo dejo a mi hija ahí parada, yo me paso al baño, cuando yo estoy adentro escuchó que me grita ma, en eso me paro, me apresuro a salir y cuando salgo mi hija ya no está, empiezo a preguntar en todos los puestos y nadie vio nada, le marco al celular y me manda al buzón y empiezo como desesperada a correr para allá y para acá, nadie vio nada, en eso llega mi esposo, pedimos apoyo y los policías que andan aquí rondando supuestamente vienen a brindarnos el apoyo, lo cual no hicieron nada porque estaban ahí parados”.

Activan Alerta Amber para localizar a María Angela Olguín Bustamante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una Alerta Amber para dar con el paradero de la joven de 16 años, quién fue vista por última vez el 19 de enero de 2023 en la colonia Ampliación Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, detallan que mide 1.52, es de complexión delgada y de piel clara.

El día que desapareció vestía pantalón de mezclilla azul marino, tenis blancos, playera gris y portaba una mochila negra; algunos de sus rasgos particulares son un piercing en la nariz, en el ombligo y un tatuaje de un corazón color rojo en la muñeca izquierda.

La Fiscalía de la CDMX activó la Alerta Amber para ayudar en la localización de la menor Foto: @FiscaliaCDMX

SEGUIR LEYENDO:

Drama en Indios Verdes: María Ángela desapareció cuando esperaba a su mamá afuera del baño

Caso Ariadna Fernanda: Fiscalía de Morelos desdeña la opinión de la FGR sobre la causa de muerte

Feminicidio en Hidalgo: Larry "N", el presunto asesino de Diana Guadalupe fue vinculado a proceso

DME