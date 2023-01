Los cabos sueltos en la desaparición de María Ángela en Indios Verdes: videos incompletos y un celular apagado

María Ángela Olguín Bustamante desapareció el pasado jueves 19 de enero en el paradero de Indios Verdes, en la colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. La joven de apenas 16 años de edad se encontraba con su madre, a quien esperó al exterior de los sanitarios públicos localizados en la salida G, momento en que de acuerdo con lo relatado por sus familiares, una sujeto se la llevó con ella.

A raíz de este hecho, la familia, conocidos y amigos de la adolescente han encabezado dos bloqueos sobre la carretera México-Pachuca, sobre avenida Insurgentes Norte con dirección a Ecatepec, esto con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir su inmediata aparición con vida de María Ángela quien desapareció a plena luz del día, en uno de los paraderos en donde diariamente suele registrarse una importante afluencia de usuarios.

María Ángela desapareció en cuestión de segundos mientras esperaba a su mamá

De acuerdo con lo relatado por los padres de María Ángela, ella y su mamá acudieron a Taxqueña a dejar unos documentos de la escuela en donde estudia, pero antes de regresar a su hogar, hicieron una escala en el paradero mencionado, de acuerdo con lo señalado por su padre Jesús Olguín: "Se perdió mi hija de los baños del paradero de Indios Verdes, mi esposa entró al baño y dejó a mi hija ahí esperándola afuera, cuando salió del baño mi hija ya no estaba".

Con lágrimas en los ojos, el señor Olguín pidió empatía a las personas que afectaron durante los bloqueos, pues es demasiado el dolor que siente al no saber nada sobre María Ángela y las palabras no alcanzan a describir la tristeza, desesperación, coraje y frustración que están viviendo por la ausencia de la adolescente, que ya suma más de 30 horas.

María Ángela desapareció aproximadamente a las 05:20 horas del jueves 19 de enero. | FOTO: Israel Lorenzana

La hermana de la joven dio su testimonio durante el bloqueo que se llevó el viernes por la noche y explicó que pudieron acceder a las cámaras del C5, en donde se ve que María Ángela no sale por su propio pie del paradero, alguien se la lleva tomada del brazo: "C5 sólo cubre un pedazo de lo que es el espacio en el que mi hermana desaparece, sólo se ven los pies a mi hermana y sabemos que es ella porque son los tenis y porque más adelante se mueve un poquito y se ve claramente que es mi hermana, se regresa al mismo lugar y se ve como un hombre se la lleva del brazo, se la lleva caminado hacia el local donde les indico que tiene una cámara también, del comerciante" señaló la joven.

Y es que la Rocío Bustamante, la madre de la menor ha denunciado que los comerciantes no han querido apoyarlos con las grabaciones de las cámaras de sus locales: “Todos se niegan, resulta que los puestos tienen dueños y los que están aquí son trabajadores y no nos quieren compartir los videos”, en tanto, la hermana de María Ángela refirió sobre este mismo tema: "En ese punto medio entre que esta cámara de C5 deja de grabar y entraría ésta del local se pierde la conexión ¿por qué? porque no tenemos acceso a la cámara del comerciante y mucho menos de los baños públicos".

No obstante, la señora Bustamante señaló a reporteros de El Heraldo de México que ya se entrevistó con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes le prometieron acudir al lugar de los hechos e iniciar la búsqueda, así como la exigencia de los videos de las cámaras de seguridad, sin embargo, los trabajadores de los locales continuaron negándose a facilitar las grabaciones. Algunas versiones periodísticas refieren que los videos que entregaron estaban incompletos.

La adolescente tiene 16 años de edad y cuenta con un tatuaje en el hombro izquierdo. | FOTO: Comisión de Búsqueda de Personas

Por este hecho, la familia y conocidos de la joven decidieron bloquear el viernes por la noche la avenida Insurgentes Norte y Ticomán, en el acceso a la autopista México-Pachuca, dirección Ecatepec, el cual fue parcialmente levantado cuando a las 23:30 horas los manifestantes decidieron abrir sólo un carril para permitir el paso de los vehículos, aunque las filas kilométricas tardaron en desaparecer.

El desgarrador testimonio de la mamá de María Ángela tras la desaparición de su hija adolescente

En un encuentro con medios de comunicación, la señora Rocío Bustamante habló sobre lo que vivió al momento de la desaparición de su hija: "Venimos de allá, saliendo de la estación de Indios Verdes, paso al baño y mi hija se queda aquí, justo parada y cuando paso al baño, le digo que aquí me espere, entro, me formo, porque había fila, desde allá adentro yo la veía hasta aquí como seguía parada, paso al baño, todavía volteo y la veo aquí parada a mi hija, entro al baño directo y en ese momento, cuando entro al baño, unos segundos después escucho que me dice '¡ma!' así solamente, me paro rápido, me apresuro, salgo, me lavo las manos y salgo aquí y mi hija ya no está".

Su familia y amigos han iniciado una intensa búsqueda. | FOTO: Especial

Posteriormente, la señora Bustamante sale y se da cuenta de que su hija ya no está, la busca con la mirada, pero no tiene suerte, ya que refirió que debido a la gran cantidad de puestos le fue imposible localizarla, es entonces cuando opta por marcarle a su celular, pero inmediatamente es transferida al buzón de voz, lo que podría indicar que el teléfono ya estaba apagado. Asimismo, le marcó a su esposo para saber si estaba con ella, lo cual no fue así, y entonces, la señora Rocío entró. en desesperación.

La Fiscalía capitalina ya investiga la desaparición de María Ángela. | FOTO: Twitter @FiscaliaCDMX

Por su parte, fue el viernes por la mañana cuando la Fiscalía capitalina emitió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: Estamos investigando la ausencia de una adolescente, reportada ayer 19 de enero, en inmediaciones de Indios Verdes en la alcaldía GAM. Conforme al protocolo se inició la carpeta de investigación, recopilación de videos y geolocalización de su teléfono y redes sociales".

